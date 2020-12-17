المغرب يسجل 2776 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2776 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس
الخميس 17 دجنبر 2020 - 17:50

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 2776 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 409746 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3844953 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 55 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6804 حالة.

وتم التأكد من 3163 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 369998.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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‫تعليقات الزوار

4
  • مواطنة
    17 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    يارب شفي مرضانا و ارحم موتانا و ارفع عنا هاد الوباء

    89
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  • علال
    17 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    الله يدوز كلشي على خير يمشي هذا الوباء

    51
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  • khadija
    17 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    ياربي الطف بعبادك وارفع عنا هذا الوباء بقدؤتك يارحم الراحمين

    43
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