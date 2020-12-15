المغرب يسجل 2793 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2793 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 403619 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3817288 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 52 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6711 حالة.
وتم التأكد من 3846 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 362911.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
نصيحة : يحتاج الفرد حوالي شهرين ليشكل الجسم مناعة ضد الفيروس؛ إذ يتم التطعيم في المرة الأولى بالحقنة الأولى، والحقنة الثانية بعد 21 يوما، وبعدها يحتاج الفرد حوالي أربعة أسابيع ليشكل جسمه مناعة ضد الفيروس. لدا فهناك ضرورة لاستمرار الجميع في التعايش مع فيروس كورونا المستجد ومواصلة الحياة؛ لكن مع اتخاذ كل التدابير للحماية من العدوى كما تعودنا عليها، على الرغم من توفر العديد من اللقاحات الواعدة.
متى نخرج من الحبس الصحي؟ إن والله لقد أصبح سكان المملكة في حالة اكتئاب وتدمر، أين اللقاح متى سيبدأ؟ مدن ظهور هذا البلاء ما رأيت ابناءي .
بطول مدة هذا الوباء ثلتي المغاربة صاروا لا يهتمون بالكمامة ولا تباعد.
صافي بارك من هادشي راه ملينا منو فرقتنا مع رزقنا فرقتنا مع خدمتنا خلونا غير نموتو احسن ملينا العيش والقهرة والحكرة
واش ب 15000 teste بان البلان راه 30% من الشعب مريض بالعدوى وخا ما داهافيه احد …. استتمرو في الموارد البشرية احسن لكم راه وصل السيل الزبى.