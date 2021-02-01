المغرب يسجل 281 إصابة و12وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

أفادت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، بأن عدد المستفيدين والمستفيدات من التلقيح ضد كورونا بلغ 200.081.
وسجلت الوزارة 281 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 471438 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 4970 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 4909803 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 12 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8287.
وتم التأكد من 892 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 450052.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
دخل لقاح نزلت معدلات الاصابات والوفيات فأل خير انشاء الله عزوجل
واش من نيتهم، صافي غير بداو اللقاح غادي يسمحو فالتحاليل، هاد التناقض غادي يخرج علينا، الله يخرج هاد الحكومة على خير وصافي
نحمد الله عن هذا التراجع في الإصابات وكذا في الوفيات و الحالات الحرجة ونفتخر بملكنا الذي وفر اللقاح مجانا لشعبه وسننتصر على الوباء إن شاء الله
الوباء في تناقص، هذا واضح، في هذه الايام الاربعة الاخيرة كل يوم تنقص 200 حالة عن سابقتها، ربما غدا او بعد غد سينقرض فوداعا يا قاتل.
بداو التلقيح كورونا نقصات وخليو غير شويه وقت ادوز باش تكذبون علينا نتوما غير درتو جوج شوكات بديتو طبلو
التمديد سيصبح مثل الساعة طول السنة إلا رمضان، والتمديد أربعة عشر يوما، هناك معادلة لا تخضع لقوانين الرياضيات، عمل الحكومة تتطبعه الارتجالية، عندما تجد عمل لا يخضع للتدقيق بين الأمور فأعلم أن والحكومة الفاشلة زادها دوار وعدم تركيز .
اللهم اعفو عنا إنك رؤوف بالعباد
هده الإحصائيات لم يبقى لها أي مصداقية . سبحان الله كيف انخفضت الإصابات. بهدا الشكل . و ماهو الهدف
اذا استمرت الامور على هذاالشكل من الاحصئيات سيصبح عدد الوفيات اكثر بكثير من عدد الاصابات .اللهم وجهنا الى الطريق المستقيم
فوائد اللقاح ضد كورونا:
-تعزيز المناعة وتقويتها ضد الفيروسات القاتلة.
-اضمحلال فيروس كورونا بعد اتساع رقعة الملتقحين.
-سهولة التنقل الدولي بعد الحصول على اللقاح.
-عودة الأمور تدريجيا إلى ماكانت عليه قبل ظهور فيروس كورونا.