المغرب يسجل 281 إصابة و12وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

أفادت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، بأن عدد المستفيدين والمستفيدات من التلقيح ضد كورونا بلغ 200.081.

وسجلت الوزارة 281 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 471438 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 4970 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 4909803 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 12 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8287.

وتم التأكد من 892 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 450052.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.