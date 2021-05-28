المغرب يسجل 336 إصابة ووفاة واحدة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 336 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 518458 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 10103 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5971824 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل وفاة واحدة جديدة ليصل العدد إلى 9135.

وتم التأكد من 235 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 506443.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.