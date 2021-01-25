المغرب يسجل 337 إصابة و22 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎

المغرب يسجل 337 إصابة و22 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎
صورة: أرشيف
الإثنين 25 يناير 2021 - 17:51

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 337 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 466626 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة قد بلغ 4828401 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 22 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8172.

وتم التأكد من 1031 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 443472.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

التدابير الاحترازية التعافي الوفيات بفيروس كورونا وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

1
  • لاباس
    الإثنين 25 يناير 2021 - 17:57

    الحمد لله الحمد لله.. على ما يبدو المغاربة عياو يتسناو اللقاح ناض الجسم ديالهم كون مناعة طبيعية ضد الفيروس هههه. في إسبانيا لا زلنا نعاني من الأرقام المهولة في عدد الإصابات الله يلطف بنا

    63
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