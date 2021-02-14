المغرب يسجل 339 إصابة و17 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 339 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 478474 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 7779 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5045830 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 17 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8477.
وتم التأكد من 348 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 458852.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الحمد لله المملكة المغربية في الطريق الصحيح وسوف تكون اول دلة افريقية تتغلب على كورونا ان شاء الله فاتح ماي سيكون فاتح الخير على المغرب وسوف تعود.الحياة الى طبيعتها لان جلالة الملك نصره الله قام بجهود جبارة لاحتواء الوضع فعجل بالتلقيح الذي وفره مجانا لشعبه وقام باجراءات احترازية جعلته في مقدمة الدول التي ينخغض فيها الوباء نسال الله السلامة والعافية
17 وفات .رقم كبير جدا بالنسبة لعدد الإصابات. أين الخلل ؟
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء.الأزمة في طريقها الى الزوال إن شاء الله .مسألة وقت فقط وتعود المياه الى مجاريها.هناك إقبال ملحوظ على التلقيح من طرف المواطنين ومجهود كبير من السلطات بجميع مكوناتها.شكرا لقائد الأمة،للمسؤولين الغيورين على البلد،للشعب المغربي الأصيل،شكرا والسلام عليكم.