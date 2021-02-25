المغرب يسجل 386 إصابة و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎

المغرب يسجل 386 إصابة و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎
صورة: هسبريس
الخميس 25 فبراير 2021 - 18:23

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 386 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 482514 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 10478 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5140209 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 6 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8598.

وتم التأكد من 726 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 467541.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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