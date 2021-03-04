المغرب يسجل 394 إصابة و16 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 394 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 485147 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 13020 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5210616 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 16 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8669.

وتم التأكد من 508 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 470933.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.