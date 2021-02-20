المغرب يسجل 444 إصابة و8 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

المغرب يسجل 444 إصابة و8 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎
صورة: أرشيف
السبت 20 فبراير 2021 - 18:10

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 444 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 480.948 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9972 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.099.195 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8548، بينما تم التأكد من 772 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 464.043.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الإصابات التراكمية التدابير الاحترازية الوضعية الوبائية حصيلة الوفيات

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