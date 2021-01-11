المغرب يسجل 456 إصابة و24 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 456 إصابة و24 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
صورة: و.م.ع
الإثنين 11 يناير 2021 - 17:55

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل .. إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 452988 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 4621023 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 24 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7767 حالة.

وتم التأكد من 1110 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 426006.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

إصابة مؤكدة الحالات المستبعدة العدد الإجمالي معطيات وزارة الصحة

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