المغرب يسجل 466 إصابة و16 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

المغرب يسجل 466 إصابة و16 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎
صورة: و.م.ع
الأحد 31 يناير 2021 - 18:03

كشفت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 466 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 471.157 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8263 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 4.904.833 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 16 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8275، بينما تم التأكد من 532 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 449.160.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

إحصائيات وزارة الصحة الوضعية الوبائية فيروس كورونا لقاح الجائحة

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