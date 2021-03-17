المغرب يسجل 466 إصابة و8 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 466 إصابة و8 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎
صورة: أ.ف.ب
الأربعاء 17 مارس 2021 - 18:08

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 466 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى490088 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9960 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5336889 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 8 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8745.

وتم التأكد من 578 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 477305.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

إصابة مؤكدة حالة شفاء فيروس كورونا وزارة الصحة وفاة

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‫تعليقات الزوار

2
  • zouhair
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 18:15

    ما بقى قد ما فات .التلقيح يسالي فشهر 6 وكلشي يرجع مزيان.غير ما يرجعش العثماني سنواته مرت رهيبة.

    20
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  • مواطن
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 18:15

    لقاح سينوفارم غير صالح فعالية لقاح تصل الى 50% ويبدو ان وزارة الصحة لتقم بالتحاليل كافيه

    -7
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