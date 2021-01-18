المغرب يسجل 473 إصابة و35 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 473 إصابة و35 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
صورة: و.م.ع
الإثنين 18 يناير 2021 - 17:53

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 473 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 460144 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة قد بلغ 4733898 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 35 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7977.

وتم التأكد من 761 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 435686.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

العدد الإجمالي للمصابين فيروس كورونا مجموع التحاليل المنجزة معطيات وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

16
  • Nadia
    الإثنين 18 يناير 2021 - 17:58

    الحمد لله الإصابات بدأت تنقص،
    اللهم نسألك اللطف يارب، وارحم الموتى وموتى المسلمين يارب

    31
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  • ahmad
    الإثنين 18 يناير 2021 - 17:59

    يا مسكين:
    قل كلمة الحق لتبرأ بها ذمتُك عند الله..
    واترك تحقق النتائج وتغيير الموازين، في يد من يقول للشيء كُن.. فيكون!

    22
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  • متقاعد
    الإثنين 18 يناير 2021 - 18:01

    نتمنى أن تبقى الأمور على حالها وتقليل عدد الوفيات رويدا رويدا حتى ينتهي الوباء الى اقل حد ممكن ان شاء الله … ومن ثم ينقظي بادن الله،! يارب،[email protected]

    0
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  • Said
    الإثنين 18 يناير 2021 - 18:03

    ارقام خيالية خصوصا تلك المتعلقة بالوفيات اما تلك المرتبطة بالاصابات فحدت ولاحرج

    0
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  • Abdou RABAT far
    الإثنين 18 يناير 2021 - 18:05

    الحمد لله الحالات النشطة في ترااجع نتمنى ان نقضي على عدوى الوباء قيل انطلاق التلقيح .الله يشافي المرضى ويرحم جميع الموتى

    1
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  • الوليد
    الإثنين 18 يناير 2021 - 18:07

    كما العادة نتيجة يوم الاثنين هي نتيجة يوم أمس الأحد، عدد التحليلات قليلا جدا لأن جل المختبرات لا تعمل يوم الأحد، على أي نرجو من الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل

    0
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  • Abde riz
    الإثنين 18 يناير 2021 - 18:08

    تتحقق مناعة القطيع عندما تتكون مناعةٌ ضد المرض لدى نسبة كبيرة من المجتمع، مما يجعل انتقال المرض من شخص لآخر غير مرجح. ونتيجة لذلك، يُصبح المجتمع بأكمله محميًا — وليس فقط أولئك الذين لديهم مناعة.

    يتطلب انتشار المرض عادةً أن تصاب به نسبة مئوية معينة من السكان. وهذا ما يسمى النسبة الدنيا. إذا تجاوزت نسبة السكان المحصَّنين ضد المرض هذه النسبة الدنيا، فسوف يتراجع انتشار المرض. ويُعرف هذا بالحد الأدنى لمناعة القطيع.
    وسؤال هو : !!!!!

    0
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  • النملة
    الإثنين 18 يناير 2021 - 18:13

    من بين القصص الأولى اللتي تعلمناها ونحن صغار قصة الصرار والنملة ولو قمنا لمقارنة ما يحصل لنا الان سنجد ان احداثها تتطابق مع واقعنا الحالي.عندما كانت الامم تشجع العلم والعلماء كانت الأمة االعربية تشجع الراقصين والراقصات.الخطير في الامر ان الاهوال القادمة ستكون اشرس واقوى وادا لم نبادر باصلاح المنظومة التعليمية والصحية والاقتصادية فسيقع لنا ما وقع للصرار حين جاء الشتاء.

    1
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  • fidèl marocain
    الإثنين 18 يناير 2021 - 18:18

    le nombre de cas est en bas car on fait moins de test le week-end. il faut continuer a prendre les précautions

    0
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  • salimrmaf
    الإثنين 18 يناير 2021 - 18:19

    المغرب بدا ينقص من العدد اضطرارا باش يدخلوا السياح راكم عارفين

    1
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  • adel
    الإثنين 18 يناير 2021 - 18:23

    نساء عارية، ورجال عاصية،
    ومساجد خالية، وقلوب لاهية، والشريعة لاغية،
    فكيف لا تأتي الأوبئة القاضية،
    نسأل الله العافية

    1
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  • تيقناكم....
    الإثنين 18 يناير 2021 - 18:26

    صافي قريب ستعلن حكومة عثماني أن لا حاجة لنا للقاح بدعوى أن المغاربة وبحمدللله قدرو يكتاسبو مناعة التي سيمكن
    من بعد أن نصدرها لدول التي تفتقر مناعة

    0
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  • baknni
    الإثنين 18 يناير 2021 - 18:29

    عدد اختبار ضئيل جدا لم يتعدى 8000 تحليلة يعني اقل من 600 تحليلة في كل جهة ….عدد الوفيات كبير مما يدل ان الوزارة لا تصرح بالحقيقة الله يحفظ وكان .

    1
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  • amine
    الإثنين 18 يناير 2021 - 18:34

    الا كانت الحالات في انخفاض فعلا. ما فائدة التلقيح.

    0
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  • القاسمي
    الإثنين 18 يناير 2021 - 18:37

    لا أمان ولا استسلام مع هذا الوباء القاتل..
    إن بدايته كانت بحالة واحدة..
    لذا خذو حذركم منه..!

    0
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  • hamid
    الإثنين 18 يناير 2021 - 19:05

    الحمد لله على انخفاظ حلات اصابة الماكدة بفيروس كورونا المستجد

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