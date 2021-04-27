المغرب يسجل 507 إصابات و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 507 إصابات و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 16:04

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 507 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 509972 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8532 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5724625 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 6 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 9005.

وتم التأكد من 623 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 496031.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

التحاليل المنجزة عدد الإصابات والوفيات فيروس كورونا وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

3
  • الله أكبر
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 16:08

    وأخيرا وأخيرا وأخيرا الحكومة تقرر رفع تعافي عن المصابين يامنت كريم يارب

    0
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  • مجمد
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 16:12

    انا لي مفهمتش هو لبارح كانت 139 حالة اصابة و 162 حالة شفاء . و ذابا 507 اصابة و 600 حالة شفاة مفهتش زعما واش شحال ما كانت حالة الاصابات تتكون حالات الشفاء .. ؟ سؤال حيرني و دايما كنرد البال لهادشي . حاجو اخرى منين ديما حالات الشفاء كاينين علاش باقي لدابا سادين علينا

    3
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  • حمزة
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 16:22

    المغرب مزال هداف دوري كورونا بتسجيله كل يوم أرقام جديدة، امتى يرجع المغرب هو زياش و يجيبها فالقائم

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