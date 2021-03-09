المغرب يسجل 508 إصابات و12 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎

المغرب يسجل 508 إصابات و12 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎
صورة: أرشيف
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 18:11

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 508 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 486833 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9295 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5256679 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 12 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8695.

وتم التأكد من 664 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 473208.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

إصابة مؤكدة حالات شفاء فيروس كورونا وزارة الصحة وفاة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
زيوت توتال كوارتز
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 16:15 9

زيوت توتال كوارتز

صوت وصورة
فض وقفة الدكاترة المعطلين
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 15:57 3

فض وقفة الدكاترة المعطلين

صوت وصورة
مدينة المليون حفرة
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 15:26 9

مدينة المليون حفرة

صوت وصورة
غضب عاملات الحمامات بالبيضاء
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 14:46 2

غضب عاملات الحمامات بالبيضاء

صوت وصورة
"أوزون" تكرم عاملات النظافة
الإثنين 8 مارس 2021 - 22:43 2

"أوزون" تكرم عاملات النظافة

صوت وصورة
تطبيق أثمار لإرشاد الفلاحين
الإثنين 8 مارس 2021 - 22:05 1

تطبيق أثمار لإرشاد الفلاحين