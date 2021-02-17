المغرب يسجل 508 إصابات و13 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 508 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 479579 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9601 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5068748 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 13 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8517.

وتم التأكد من 838 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 461466.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.