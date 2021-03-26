المغرب يسجل 514 إصابة و5 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 514 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 493867 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 12072 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5423406 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8793.
وتم التأكد من 523 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 481597.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
هاد الأسبوع الاصابات في حدود ال 500 ، الأسبوع القادم في حدود 600 ، بحلول رمضان ألف، ذريعة ستجدها الحكومة لالغاء التراويح و الإبقاء على حضر التجول الليلي . كلشي عاق بكم غير الى كاين شي قرار قلوها من دابا بلا علينا هاد الفيلم الهتشكوكي
التلقيح سالا والحلات تزداد والاغلاق الشامل قريب …. اخبار غير مؤكدة عن الاغااق المبكر في رمضان مع الساعة 6h.
يجب رفع وتيرة التحاليل المخبرية مع ظهور سلالة جديدة في العالم ويجب كشف عن الحالات
كرونا تستعد لشهر رمضان المحلات التجارية السادسة مساء المقاهي الى مابعد رمضان المواطنين السابعة مساء المساجد بدون صلاة التراويح الله يلطف بالعباد والبلاد
الدار البيضاء في ارتفاع من جديد، يجب التدخل قبل فقدان السيطرة
الحمدالله على هدا الانخفاظ…. في الحلات……. إلا أني،، مللت سماع كلمة كورونا كل يوم….