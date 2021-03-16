المغرب يسجل 526 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎

المغرب يسجل 526 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎
صورة: أ.ف.ب
الثلاثاء 16 مارس 2021 - 18:18

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 526 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 489622 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 10809 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5326929 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 4 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8737.

وتم التأكد من 601 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 476727.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الاصابات التحاليل المنجزة كورونا وزارة الصحة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • العالمية
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 18:19

    الحمد الله حالات التعافي دائما اكبر من الحالات الجديدة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
انتظارات في حي البركة
الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:15 4

انتظارات في حي البركة

صوت وصورة
استعدادات منتخب قصار القامة
الإثنين 15 مارس 2021 - 21:30 9

استعدادات منتخب قصار القامة

صوت وصورة
العسل بجهة بني ملال خنيفرة
الإثنين 15 مارس 2021 - 18:31 6

العسل بجهة بني ملال خنيفرة

صوت وصورة
"أمير المجاهدين" يفضح حقيقة أعراس
الإثنين 15 مارس 2021 - 17:10 17

"أمير المجاهدين" يفضح حقيقة أعراس

صوت وصورة
احتجاج حاملي الشهادات
الإثنين 15 مارس 2021 - 16:33 9

احتجاج حاملي الشهادات

صوت وصورة
نهاية جريدة "أخبار اليوم"
الإثنين 15 مارس 2021 - 15:28 10

نهاية جريدة "أخبار اليوم"