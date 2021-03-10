المغرب يسجل 453 إصابة و10 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 453 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 487286 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 10968 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5267647 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 10 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8705.

وتم التأكد من 530 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 473738.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.