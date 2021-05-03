المغرب يسجل 56 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 56 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 511912 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 4331 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5770632 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 4 حالات وفاة ليصل العدد إلى 9032.
وتم التأكد من 209 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 498624.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
أطر الصحة كانوا في عطلة يومي السبت والأحد. وبالتالي هذه أرقام مجانية للصواب ولا يجب التصريح بها…
56 اصابة جيد جدا و لكن مع اعلان ظهور السلالة الهندية الأمر بين يدي الله الرحيم… الله يلطف بنا
الحمد والشكر لله على السلامة و العافية. تفاءلوا خيرآ أن شاءالله
الحمد لله هادا خبار مزيان اللهم ارفع عنا البلاء وارحم موتانا وجميع وموتي المسلمين يارب العالمين
ناس وصلات ل700ألف تحليلة وحنا ربعالاف تحليلة ويخرج العثماني يقول ليك دول كتيرة حاسدانا علاش غادي يحسدوك على سطراتيجي العشوائية لكم الله قهرتو درويش رجعتونا من البانيني لطون الحرور ويلا لقيتيه
آلله يرفع علينا هاد الوباء راه ملينا ياربي دير شي تأويل ديال الخير فهاد لعواشر ياربي
معدل الوفيات 8% هادشي خطير جدا …. لم تعد الناس تتق في المستشفيات حتى فوات الاوان فمن خلال الاحصائيات الاخيرة لكل 100مصاب تتوفى 8 حالات …. اللهم لطفك يا رب .
هذا ش لغم هذا هههه…را ربما لكيديرو تيست كيكونو قلال
ماهي العلاقة بين النشيد و كورونا؟ ربما كورونا أصبحت و طنية متوطنة!أين وصلت أخبار السلالة الورزازية؟ هل اجتازت بسلام مضيق تيشكا الأسطوري! عبرته ثلاث مرات في حياتي!تدويختة بالمنعراجات أفدح من كورونا نفسها!السلالة الورزازية هي التي ستجمع أخيرا حروف ورزازات من الشتات!لدينا مناعة قوية تجاه السلالة الهندية لأننا كنا,و مازلنا, نشاهد الأفلام الهندية في سنيما كوليزي بتازة!تم هدمها مع الأسف لبناء قيصارية مكانها!
هاذ الحالات ديال السلالة الهندية أو البرازيلية أو الجنوب الإفريقية… أو السلالة المغربية
يوصل العيد غاي زيدو طبعا من أجل حدف صلاة العيد وأحلال كورونا الهندية شاروخانية
حقيقة فرحت ملي قريت هاذ الخبر.
الله ارفع علينا هذا الوباء ويحفظ جميع المسلمين من شره.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات.
بماذا يبررون الاغلاق الليلي خاصة خلال العشر الاواخر من رمضان التي تنتعش فيها التجارة على كل المستويات والتي يراهن عليها التجار لتحقيق مدخول عقب ما تكبدوه من خسائر؟ الدول تسجل الاف الحالات يوميا ورغم ذلك رفعوا الحجر، وحكومتنا تتلذذ في حظر التجول والاغلاق ،وخرجوا اليوم بخبر تسجيل حالتين من السلالة الهندية ، ونحن نعلم ان الاجواء مغلقة مع العديد من الدول منذ ايااااااام،أم أن الإعلان عن تسلل السلالة الهندية في هذا الوقت بالذات هو لتبرير الاغلاق والحجر كلي خلال أيام عيد الفطر ومنع صلاة العيد،ههههههه راه صافي عقنا بكم ،حسبنا الله ونعم الوكيل.
منذ إعلان فرنسا تخفيف الحجر الصحي و الحالات في المغرب تتراجع تدريجيا، هل يمكن أن تكون هناك علاقة بيننا و بين فرنسا
ما يمكنش !!!!؟؟؟؟
رحم الله الموتى و الحمد لله على شفاء المرضى
زعما الحجر عطى الاكل ديالو .حسن جدا. وعلى حرصكم على حياتنا.نتوما لكتفاهمو.
الحمد للله ا….. الله اكبر حالات الشفاء مرتفعة الحمد للله اقتراب ليلة القدر..
مع اقتراب فتح المطارات و المطاعم … بدأ معدل الاصابات ينخفض، نفس السياسة مطبقة في جميع أنحاء العالم
صاحب التعليق 1 ، اسي طارق واقيلا كاتسنا أطر وزارة الصحة تصرح بالارقام المخيفة، هادي ماكاتعجبكشاي
إوا خاصك تنضم لفريق اللجنة العلمية ديالنا
56 اصابة ف 4331 تحليلة راه حاجة اجابية بزآآاف .. مجاتش حتا 1.3%