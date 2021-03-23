المغرب يسجل 569 إصابة و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 569 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 492403 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9786 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5389706 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 6 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8775.
وتم التأكد من 543 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 480100.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
كثر المرض اللهم اشف وعاف مريض في العالم كله ااامين
يجب تشديد الاجراءات في مدينة الدار البيضاء الامور بدأت تخرج عن السيطرة هناك
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
أشمن وطنية واشمن مسؤولية وانتوما تفضلون أطر المعاهد الأجنبية على اطر التعليم الخصوصي اللي مساكين الى يومنا هذا متلقحو
الله يحضر السلامة، عدد الحالات المصابة اكثر من عدد حالات التعافي
هبلنا مع هاد الارقام مرا فوق مرا تحت ديرو واحد الرقم وهنيونا راه شي نهر تقولو مالقينا والو ماكاينشي
يجب رفع وتيرة التحاليل المخبرية،لقاح سينوفارم غير صالح فعالية لقاح سينوفارم تصل الى 40% الدولة الامارات قرارة اعتماد جرعة التلالة من لقاح
مع ارتفاع درجة الحرارت بدات الحالات في الارتفاع…الحكومة تسرعت في فتح الحمامات…لازم نلتزموا بالنظافة و التباعد و ارتداء الكمامة
هاد الاعداد لا تبشر بالخير
الالتزام باليقظة من هاذا الوباء الفتاك
المغاربة جميعًا يريدون الترخيص لصلاة التراويح ولكن الابدان قبل الاديان اذا اردنا ان نصلي التراويح في جو روحاني و امن يلزم علينا الصبر هاذه السنة و ان شاء الله سنكون جميعًا ملقحين
من يريد صلاة التراويح فظل هاذه الجائة فهو لا يريد سلامة المسلمين بل فنائهم