المغرب يسجل 58 إصابة و5 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 58 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 513922 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3471 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5826721 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 حالات وفاة ليصل العدد إلى 9077.
وتم التأكد من 232 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 501146.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
هاد كورونا كتخدم غير من 8 ديال الليل لور و كتشد حتى هي عطلة نهار في الأسبوع مستعمرة فاشلة بكل المقاييس
العدد أكبر من ذلك بكثير نظرا ل عطلة نهاية الأسبوع
يجب التعايش مع الفيروس باعتباره غير قاتل وباعتبار نسبة التلقيح الي تجاوزت 15 فالمئة ، أي ان جميع الفئات لي قد يكون الفيروس قاتلا بالنسبة لها تم تلقيحها
مهما كانت المؤاخذات و السلبيات المزعجة و النواقص، فلا بد من تحية حكومة الدكتور العثماني فردا فردا على عملهم و اجتهادهم ليتفادى المغرب كارثة بسبب الوباء ، لكن لا بد من مواصلة العمل و اتخاذ ما يلزم من تدابير و الله ولي التوفيق .
58 إصابة عدد جد قليل ولكن لماذا لازالت حالة الطوارىء وتشديد الإجراءات وعدم السفر .هل ننتظر اختفاء الوباء.ان كرونا اتت وستبقى بين ظهرانينا الى الابد مثل جميع الامراض .لذا يجب تخفيف الإجراءات مثل اغلب الدول .لقد تعبنا مللنا اختنقنا ماديا اقتصاديا اجتماعيا صحيا
لماذا حتى الملقحين تطبق في حقهم الإجراءات وعدم التنقل وكان اللقاح غير فعال .كفى كفى نرغب في العيش
او ربما غدا او بعده نسمع متحور اخر نريد تواصل تم تواصل
ههه 3471 فحص والله هاد المسؤولين كيتفلاو علينا، هادشي كيعني عدم نضج وزارة الصحة لمخاطر هاد الاستهتار فالفحوصات كيف يمكن تطويق الوباء اذن.. الناس راه عيات، ناس وصلات ليهم جنوي لعضم ووووواتقهرنا الوباء و الشناقة ديال الاسواق ومصاصين الدماء دارو فينا مابغاو فهاد الشهر رمضان مبارك ياحصرة واقسم بالله هاد الناس ماهامهم لا فقير لا رمضان فين هاد الحكومة ومراقبة الاسعار حسبية الله و نعمة الوكيل فيهم وفالحكومة الفاشلة
3471 tests
La honte
Les pays qui se respectent font plus de 300 000 tests par jour
Donc normal 58 cas
الله يرفع علينا هذا الوباء اللهم امين.
هههههههههه المختبارات في عطلة .ياامة دحكت من جهلها الامم
البارح الاحد الحصيلة طالعة واليوم هبطات. الله مانتيق بالاحصائيات