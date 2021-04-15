المغرب يسجل 596 إصابة و7 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 596 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 504260 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9817 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5633175 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 7 وفيات ليصل العدد إلى 8927.
وتم التأكد من 438 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 490366.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
كل يوم حالات جديدة وحالات شفاء وموتى جميل…..لاكن من العجائب والغرائب أنه كل يوم الفارق بين المصابين والمتعافين +100يعني ألف حالة 900شفاء2000حالة 1900شفاء وهاكدا… صدفة غريبة أليس كذلك أم إستحمار لنا
قبل التلقيح فتقريبا الوفيات كلها من المسنين و اظن كل المسنين تم تطعيمهم و لمادا ما زالت الوفيات بكورونا اكثر من خمسة يوميا
من يعطيني اسم مسؤول او سيناتور او مستشار او برلماني في العالم توفي بكورونا علما انهم من الشيوخ و خصوصا ان نسبة الاماتة من المصابين 2% ما شفنا منها حاجة بما ان كل دولة يصاب فيها على الاقل 300 من الشخصيات الكبيرة ام انهم عندهم الحصانة حتى من الفيروسات
الشينوا دارت خدمتها زادت لادوز فالزكام
على من تكدبون دون ملل او حياء راه القرد احشم وانتم لا .كفا وكفا كفا هاد الشي كدووووب
إنه إستحمار ممنهج للشعب و لكن أقول لك يا صديقي كما قال الشاعر : أسمعت لو ناديت حيا و لكن لا حياة لمن تنادي.