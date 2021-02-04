المغرب يسجل 620 إصابة و28 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 351723 مستفيدا من عملية التلقيح ضد “كورونا” منذ بداية عملية التطعيم بالبلاد.

وسجل المغرب 620 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 473667 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 11729 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 4945385 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 28 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8351.

وتم التأكد من 742 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 452522

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.