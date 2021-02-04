المغرب يسجل 620 إصابة و28 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

المغرب يسجل 620 إصابة و28 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎
صورة: و.م.ع
الخميس 4 فبراير 2021 - 17:44

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 351723 مستفيدا من عملية التلقيح ضد “كورونا” منذ بداية عملية التطعيم بالبلاد.

وسجل المغرب 620 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 473667 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 11729 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 4945385 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 28 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8351.

وتم التأكد من 742 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 452522

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

إصابة مؤكدة حالة شفاء عملية التلقيح ضد "كورونا" وفاة

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‫تعليقات الزوار

5
  • 9ra wmsah
    الخميس 4 فبراير 2021 - 17:49

    من فضلكم لا داعي لتبليغنا بهذه الارقام لم تعد تهمنا
    وشكرا

    13
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  • citoyen
    الخميس 4 فبراير 2021 - 17:55

    على المواطنين.الالتزام.بوضع.الكمامة.واحترام.مسافة التباعد…..يبدو اننا اقتربنا.منالتخلص من هذا الشبح

    7
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  • إنسان
    الخميس 4 فبراير 2021 - 18:02

    الله يرحم أموات كورونا الله يغفر ليه‍م يالله يا حي ياقيوم أكرم مثواه‍م وأكرمه‍م وألحقه‍م بالشه‍داء والصديقين رحم الله عبد قال أمين .

    9
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  • [email protected]
    الخميس 4 فبراير 2021 - 18:03

    سياسة المخزن مع الشعب بحال واحد السيد كان مسافر أهاز معه خنشة ديال الفيران لكن كل مرة كان كيخشي يده فالخينشة وحركهم واحد جالس حده كيشوف فيه قالو شنو كتعمل شنو فالخنشة قالو عندي الفيران أكنحركهم باش مبقاوش واقفين إشركو الخنشة كل مرة كيحركهم هكدا المغرب كل مرة كيحركنا بشي حاجة باش منشركوش الخنشة

    6
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  • Rouchdi
    الخميس 4 فبراير 2021 - 18:04

    سلام قولا من رب رحيم

    اللهم استرنا فوق الارظ و تحت الارظ و يوم العرض يا ملك الملوك.

    5
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