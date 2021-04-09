المغرب يسجل 625 إصابة و12 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 625 إصابة و12 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎
صورة: و.م.ع
الجمعة 9 أبريل 2021 - 18:11

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 625 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 500948 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 13298 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5578552 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 12 حالة وفاة ليصل العدد إلى 8885.

وتم التأكد من 501 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 487414.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

عدد الإصابات والوفيات فيروس كورونا مجموع التحاليل المنجزة وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

3
  • rachid
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 18:22

    بعد مرور يومين أو ثلاثة من رمضان ستنزل الاعداد وقرب نهاية رمضان سترتفع للدخول في حجر جديد بعد العيد مع الإغلاق الساعة الثامنة مساء. نفس السيناريو داءما تذكروا جيدا أيها المواطنون

    25
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  • مروان
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 18:23

    سبحان الله
    حتى قرب رمضان عاد بداءت زيادة في اصابات

    14
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  • لطفي هشام
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 18:24

    يجب على الحكومة تشديد مزيد من الاجراءات الصارمة لان الحالة غير مطمئنة ابدا في ظل التزايد المستمر،ولاقدر الله ان نقع في كارثة مرة أخرى.

    -34
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