المغرب يسجل 656 إصابة و53 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 656 إصابة و53 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
صورة : منير امحيمدات
الإثنين 4 يناير 2021 - 17:50

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 656 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 443802 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 4063490 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 53 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7538 حالة.

وتم التأكد من 1579 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 414972.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الإصابات التحاليل المختبرية المغرب فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

5
  • يوسف كازا
    الإثنين 4 يناير 2021 - 17:54

    الله يرحمهم و يرحم الوالدين ديايرحم صلاح الدين الغماري و أموات المسلمين جميعا و يرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة و يشفي المرضى و مرضى المسلمين.اللهم آمين يا رب العالمين

    23
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  • زكرياء المغربي
    الإثنين 4 يناير 2021 - 17:55

    لي إحساس عظيم أن فيروس كورونا نهايته قريبا بإذن الله رحم الله المتوفين وجميع المسلمين

    40
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  • فاسي
    الإثنين 4 يناير 2021 - 17:57

    الحمد لله قلالو عدد المصابين في 24 ساعة الأخيرة.. و لكن شحال ديال التحاليل دارو؟؟

    32
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  • عبدالحي
    الإثنين 4 يناير 2021 - 17:58

    قريبا سوف نسمع بأن عدد الاصابات بكورونا في المغرب 53 حالة وعدد الوفيات 600.

    -28
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  • samir
    الإثنين 4 يناير 2021 - 18:01

    وبما ان الاصابات منخفضة لهذا الحد.
    لما انتم مصرون على فرض الاغلاق وتدمير الاقتصاد !!!!!

    31
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