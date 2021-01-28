المغرب يسجل 756 إصابة و17وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

المغرب يسجل 756 إصابة و17وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎
صورة: و.م.ع
الخميس 28 يناير 2021 - 18:10

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 756 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 469139 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة قد بلغ 4854579 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 17 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8224.

وتم التأكد من 895 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 447076.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

إصابة مؤكدة الوفيات حالة شفاء فيروس كورونا وزارة الصحة

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