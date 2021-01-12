المغرب يسجل 801 إصابة و17 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 801 إصابة و17 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
صورة : و.م.ع
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 17:50

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 801 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 453789 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد إجمالي الحالات المنجزة قد بلغ 4631377 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 17 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7784 حالة.

وتم التأكد من 1345 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 427351.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

التحاليل المختبرية المغرب فيروس كورونا وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

3
  • ahmad
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 17:55

    ‏هجرنا المصاحف وأبتلينا بالهواتف والغناء فاللهم ردنا إليك ردا جميلاً

    57
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  • عبدالواحد
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 17:56

    سبحان الله كورونا خافت من الإبرة

    23
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  • دعاء
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 17:59

    أخشى أن يكون هدا الهدوء الدي تتبعه العاصفة. نسأل الله السلامة والعافية وان يرفع عنا الوباء.

    27
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