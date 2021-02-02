المغرب يسجل 835 إصابة و22 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

المغرب يسجل 835 إصابة و22 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 18:14

بلغ عدد المستفيدين من عملية التلقيح ضد كورونا في المغرب إلى حدود السادسة من مساء اليوم الثلاثاء 257291 شخصا.

وكشفت وزارة الصحة تسجيل 835 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 472273 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 11202 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 4921005 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 22 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8309.

وتم التأكد من 795 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 450847.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

إصابة مؤكدة الوفيات بفيروس كورونا حالة شفاء وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

3
  • عمر
    الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 18:22

    هذه الأرقام ليست واقعيه لي بغيتوا تعرفوا الحقيقة اذهبوا الى المستشفى و عامر الناس مالقين فين احطوهم وانتم تكدبو علينا

    14
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  • طارق.. روسيا
    الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 18:31

    دبا كتصطاو علينا ولا شنو..هاد الأرقام اللي تانشوفو مكايتزادو ماكايتنقصو ؟؟؟ والأرقام ديال الأيام الفائتة والاشهر السالفة شنو طراليهوم واش براو واش…..تناقض

    10
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  • Eli
    الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 18:31

    أرقام تتكرر يوم بعد يوم ، الله يلطف بنا و صافي …..

    10
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