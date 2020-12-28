المغرب يسجل 950 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 950 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 433029 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3971379 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 32 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7272 حالة.

وتم التأكد من 1515 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 399575.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.