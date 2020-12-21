المغرب يسجل877 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 877 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 418002 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3890125 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 43 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7000 حالة.
وتم التأكد من 1980 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 380134.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الحمدلله الشهر الجاي ، او العام الجاي غتولي تسجل 100 حالة
الله يرحمهم و يرحم صلاح الدين الغماري و يرحم الوالدين ديالي و أموات المسلمين جميعا و يرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة و يشفي المرضى جميعا و مرضى المسلمين…. اللهم امين
عدد الفحوصات اليومية لم يكن كافيا فالمرجو التكثيف من عدد الفحوصات لكي تتم السيطرة الكاملة على الوباء
ارقام بعيدة جدا على الواقع…الحالات دائما في الارتفاع…..بالا ما ترخاو مايغركومش هاد الارقام الغير الواقعية…اتحدوا احتياطاتكم و احموا الناس الكبار في السن.
اعتقد ان البيصارة لها تأثير فعال والله اعلم…
الأغلبية بنسبة كبيرة لا يعلنون ويتشافون بمنازلهم….
وهدا ينشر الوباء بصمت دون محاصرته
علينا بالتلقيح
الحمد الله كينقصو
الله يسمعنا خبار. لخير
الحمد لله و الشكر لله على كل حال
الحمدلله الامور في تحسن وقريبا ستززول الغمة أن العسر يسرا
كلنا نعلم بظهور سلالة جديدة من كورونا أسرع انتشارا ..لذلك قام المغرب بتخفيض عدد التحاليل من 20 ألف يمويا إلى 7 ألف .
ألمانيا و لأول مرة قامت بحضر التجول في البلاد.
السلالة الجديدة ليست فقط في ابريطانيا ، بل أيضا في أستراليا، هولندا، إيطاليا،الدانمارك و جنوب افريقيا.
و لأن الوطن غفور رحيم، فالمغرب لن يغلق حدوده حتى يدخل الفيروس الجديد إلى المغرب . في رأس السنة على أقصى تقدير .
العالم يغلق حدوده و الحكومة المغربية تراهن على رأس السنة للنهوض بالقطاع السياحي .. وا فهم تسطا !
ماعلاقتنا برأس السنة حتى نضحي بصحة و اقتصاد الشعب من أجل حفلة كاثوليكية ؟!
للأسف لم نتعلم الدرس الأول .. حتى الحمار يتعلم من التكرار !
هدشي بزاااااف ..
أقل من 7.000 تحليلة !!! , حرفيا المغرب تخلى عن السياسة الاستباقية عبر التحليلات اليومية , أنضاره كلها تتمركز على الحملة المنتظرة للتلقيح.
نرجو شرح سبب هذا التراجع في اعداد الاصابات وما سببه اهو راجع لوعي المواطن ام لشيء اخر ….علما انه منذ السبت الفائت ونحن والحمد وهذا شيء ايجابي ومفرح في تراجع ملموس ..لم نعهد اننا سجلنا اقل من الف حالة منذ زمن طويل رجعت لجدول ما فقرات انه مند 24 شتنبر سجلنا 2354 وربما قبل ..هذا التاريخ حتى اصبحنا نسجل 5000 واكثر …الان الحمد لله 877 نتيجة تبعث على الارتياح وغدا اقل ان شاء الله والحمد لله ولا الاه الا الله والله اكبر
المرجو من السادة المسؤولين اغلاق او تعليق جميع الرحلات الدولية على غرار ما فعلته دول اخرى لكي لا نقع في الخطأ الذي ارتكبناه في بداية الوباء وان نغلق مطاراتنا لنتجاوز فيروس كورونا الذي ظهر بحلة جديدة في بريطانيا واستراليا اشد فتكا من الفيروس في بدايته ارجو ان نتصرف بحزم لتجنب ما هو اسوأ فالارقام في انخفاض ولله الحمد فلنتجنب الكارثة ارجوكم شكرا هسبريس