المغرب يسدد مسبقا جزء من قرض النقد الدولي

المغرب يسدد مسبقا جزء من قرض النقد الدولي
و.م.ع
الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 23:42

أفاد بلاغ مشترك لبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن المغرب قام، بتاريخ 21 دجنبر 2020، بالتسديد المسبق لمبلغ 651 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لصالح صندوق النقد الدولي، أي ما يناهز 936 مليون دولار أمريكي (8.4 مليارات درهم). وستدخل هذه العملية حيز التنفيذ ابتداء من 8 يناير 2021.

ووفق األمصدر ذاته فإن المغرب، في إطار مقاربته الاستباقية لمواجهة الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، “لجأ، يوم 7 أبريل 2020، إلى الاستعانة بخط الوقاية والسيولة لسحب ما يقارب 3 ملايير دولار، قابلة للسداد على 5 سنوات، مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات”.

واليوم، وبعد الجهود الاستثنائية التي بذلتها الخزينة لتعبئة الموارد المالية، خاصة من خلال قيامها مرتين بإصدار السندات في السوق المالية الدولية، يضيف البلاغ، “بلغ جاري الموجودات الرسمية من احتياطيات المغرب مستوى مريحا مكنه من تغطية ما يفوق 7 أشهر من واردات السلع والخدمات. ومن شأن هذا الوضع أن يستمر على المدى المتوسط”.

وستمكن عملية التسديد المسبق هاته من تخفيف ضغط الالتزامات المالية المستقبلية على البلد وتقليص تكلفتها، “خاصة بفضل الشروط الملائمة جدا لعملية الإصدار الأخيرة التي قامت بها الخزينة على الصعيد الدولي، كما من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين والأسواق في اقتصاد بلدنا”.

وكشف البلاغ أن أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي “عبروا عن ترحيبهم بالإجماع بهذه الخطوة، وذلك خلال اجتماعهم يوم 18 دجنبر لتدارس تقرير المشاورات برسم المادة الرابعة مع المغرب”.

خط الوقاية والسيولة شراء جُزء من قرض صُندوق النقد الدولي فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

3
  • abdessamad
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 23:48

    فلوس التطبيع بداو يبانو ههههه كون غير طبعنا من شحال هادي

    -1
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  • sadik
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 00:03

    Very good move with a perfect timing!!

    3
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  • سلطان الاباريق
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 00:10

    متى سيسدد المغرب ديون الشعب التي تراكمت عليه قبل حتى انشاء صندوق النقد الدولي، اين ديون المواطن التي يدين بها للدولة في الثروات الوطنية، اين ديون الفوسفاط وديون الثروة السمكية والذهب والفضة ومقالع الرمال الخ؟ ناهيك عن الديون المعنوية التي تسبب فيها من اعتقالات تعسفية وقمع وبطالة وغيرها؟!!!

    0
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