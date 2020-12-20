المغرب يسمح بتصويت وترشح "الأجانب المقيمين" في الانتخابات الجماعية

كشف إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن الاتفاق مع وزارة الداخلية للسماح للأجانب بالتصويت أو الترشح في انتخابات الجماعات المحلية؛ وذلك ضمن كلمة له، السبت، في المجلس الوطني لـ”حزب الوردة”.
وينص الفصل 30 من الدستور إلى أنه “يُمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون أو تطبيقاً لاتفاقيات دولية أو مُمارسات المعاملة بالمثل”، لكن لم يسبق أن تمّ العمل بهذا الأمر في المملكة منذ اعتماد دستور 2011.
وضمن كلمة له قال لشكر إن الاتفاق بين الأحزاب والداخلية جاء بعد اللقاءات التي عقدتها بداية مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ثم مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وتم خلالها التوافق على تنقية ومراجعة اللوائح الانتخابية وتبسيط مساطر تحيينها، انطلاقا من مصالح الحالة المدنية، مؤكدا أنه “سيتم حذف المقتضيات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات بشرط المعاملة بالمثل”.
وجاءت موافقة وزارة الداخلية على السماح للأجانب بالتصويت أو الترشح في انتخابات الجماعات المحلية بعدما طالب بذلك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في مُذكرة حول إصلاح المنظومة الانتخابية، وهو الأمر الذي نوه به لشكر، مشيدا “بالتوافقات السياسية التي تمت بخصوص العديد من الجوانب المهمة في المنظومة الانتخابية”.
وأعلن لشكر ضمن كلمة له في “برلمان الوردة” أنه تحقق شبه إجماع بين الأحزاب السياسية في القضايا الانتخابية، مشددا على أنه “تفعيلا لخلاصات المشاورات لا بد من استثمار المسافة الزمنية والإسراع في إحالة مشاريع القوانين على البرلمان لمناقشتها بالجدية المطلوبة واعتمادها في وقت مناسب”.
وفي وقت أكد لشكر على ضرورة ضمان مشاركة سياسية واسعة ومحاربة العزوف الانتخابي وضمان تمثيلية أكبر للنساء والشباب في الانتخابات المقبلة، كشف أن “النقط الخلافية بين القوى السياسية أصبحت مقلصة، ومنها اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين عوض عدد الأصوات الصحيحة، وتوسيع تمثيلية النساء والشباب ومغاربة العالم على أساس لوائح جهوية أو لائحة وطنية”.
وسبق للسياسي ذاته أن أكد في تصريح لهسبريس أن “السماح للأجانب بالتصويت أو الترشح في انتخابات الجماعات المحلية موقوف التنفيذ، لأنه مقرون بالمعاملة بالمثل، أي إقراره أيضاً في المغرب لفائدة الإسبانيين المقيمين، وهو ما سيعود بالنفع على الجالية الكبيرة في إسبانيا”.
وأورد الكاتب الأول لـ”حزب الوردة” أن كل الدول الأوروبية لا تُطبق هذا المقتضى، مؤكدا أن “العمل به في المغرب سيفتح آفاقا للجالية المغربية في الخارج للمساهمة في سلطة القرار في بلدان إقامتها والتأثير في العلاقات بين دولة الأصل ودولة الاندماج”.
يجب السماح للجالية بالخارج بالتصويت فالانتخابات البرلمانية فقط للتعبير عن اختيارها لرئيس الحكومة المقبل ….
واش تشاورتوا مع الشعب قبل ما ديروا هاذ القرار ؟؟!! درتوا شي استفتاء شعبي آ وزارة الداخلية ؟!!! أنا بعدا ماقابلش جملةً و تفصيلًا.
Je vais déposer ma candidature pour les prochaines élections communales … et je serai la présidente du conseil communal de la ville où je vis au Maroc…
هههههه زوينة هادي دبا شي انجليزي إلى نجح ف سيدي بنور غادي نديرو محو الأمية لدكالة كاملة
مكرهتش يعطيو التسيير ديال جميع الجماعات للاجانب دياولنا مقضاو والو
شي بلان هادا الخوت هاد الاحزاب باركين غير على لقوالب
جميل المجالس المحلية يلزمها دماء جديد و المعاملة بالمتل قاعدة منصفة. كل الدول المتقدمة تقدمت لانها لا تستفيد من كل الوسائل البشرية المتاحة نساء رجال مهاجريين ابيض اسود متدين لا ديني …كل من عنده كفائة و يريد المساعدة في تطوير البلاد يجب الاستفادة منه.
صافي كملات بقا غير البراني يشفرنا
التصريت و الترشيح لا يغنيان عنل الجماعات الترابية في شيء ما لم يسمح لهم بتحمل مسؤولية التدبير كرؤساء أو نواب للرؤساء للهذه الجماعات
انا افضل ايضا ان بالامكام للاجانب ان يتقدموا ايضاللبرلمان وبالتالي تشكيل الحكومة .
عليك السيد لشكر ان تطلب من المواطن المغربي التقدم بالتصويت والترشح بكثافة في جميع الاستحقاقات، المغاربة و الشباب عكفوا عن العمل السياسي بالمغرب، لانه فطن مند سنين بانه لا فائدة من دلك ، ولا فائدة من الدخول في مأزق السياسة والسياسيين، وان من يوجدون في السياسة لا يريدون ترك المنصب او التقاعد ويترك منصبه للشباب لاخد المشعل، نفس الوجوه نراها مند عقود ولا تشبيب او تجديد.
كاينة شي حاجة مواضحاش….اش جاب الا جانب لتسيير المحلي واش كتقصدوا الافارقة؟
الانتخاب ممكن، ولكن الترشح لا، اللهم اذا كانوا يتمتعون بالجنسية المغربية، ولا اظن أن هذا الامر يخفى على اصحاب القانون.
الأحزاب و المخزن يبحثون عن معالجة عزوف المواطنين عن التصويت بالسماح لغير المواطنين بالترشح و التصويت، علما – و حسب معرفتي- لاتوجد أي دولة بالعالم تسمح لغير المواطنين بالترشح للإنتخابات أو التصويت.
لاااااااا يوجد بلد في العالم يسمح بهذا،
هذا احتلال خطييييييييير
كيف للبراني يقود البلاد
اش هذا،
البلاد على حافة بركان
الشعب فقد التيقة في الاحزاب السياسية لداك الاحزاب تبحث عن أصوات ولو من جزيرة الوقواق
و قراو ا عباد الله و فهموا مضمون الفصل عاد باش هضرو. راه قال طبقا للقانون يعني يمكن طرحها كمشروع قانون أو إعتماد سياسة المعاملة بالمثل يعني الاجانب المقيمين بالمغرب يمكن ان نطبق معهم قانون دولتهم في السماح للاجانب المقيمين في التصويت. ماشي غير جي و طبق فصل يعتمد على شرط تشريع القانون او سياسة المعاملة بالمثل
علاش لا نحن نقيم بالديار الكندية و لنا نفس الحقوق كباقي الكنديين و نحب هاد الارض كما نحب بلدنا الاصلي
هل هذه المادة المتضمنة بدستور ٢٥١١ سوف يتم استصدار القوانين التنظيمية الخاصة بتفعيلها.؟ أظن بأنه يجب تشجيع الأجانب المقيمين على المشاركة في الانتخابات الجماعية و لما لا البرلمانية أيضا لكن شريطة التوفير على الجنسية المغربية. ما رأيكم في ذلك.
فكره جيده
كما يسمح للمغاربه بالتصويت في بلاد المهجر والترشح . يجب ان يسمح عندنا ايضا.
هناك من المغاربه من يتقلد مناصب جد عاليه في الدول الغربيه. وزراء. رئساء البلديات . الخ…
يجب تسهيل شروط الجنسيه ايضا لكي يتمكن عندنا المهاجر المقيم بشكل متواصل من الحصول على الجنسيه المغربيه لكي يستفيد بكل الامتيازات الممنوحة للمواطن المغربي.
حلال علينا وحرام عليهم ميمكنش
و هل يحق للاجنبي ترأس جهة ما……. ؟؟؟؟
بما ان مجالس الجهات تتكون من منتخبين محليين
ترشحوا لانتخابات الجهات….
دابا اجنبي غير مسلم يحكم المسلمين في وسط بلادهم. لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
الاجانب راه كايقصدو بيهم الافارقة الخوت. صافي كاملات بان البلان .باش اعمرو الشقف جابوا هاد الافارقة . تورقو حينت عرفو حتا واحد مامسوق ليهم.تفرشو المفسدين وولفو البزيزيلة.
الاتحاد لفظه المغاربة واليوم يريد إستيراد ناخبين من الخارج والتمهيد للاستعمار السياسي.
الشعب يطالب بحل مثل هاته الأحزاب والتعاقد مع خبرات صينية أو يابانية لتدبير هاته المرحلة التي أصاب فيها الدوار بعض الرموز الحزبية . ربما قد يسمى دلك كورونأ الكراسي السياسية.
بغاو يشريو تا عوازة يعطيوهم 200 درهم ويديوهم يصوتو ويطلعو بهم نسبة المشاركة حيت مغاربة ما كيصوتوش..
ومن هؤلاء الأجانب المقيمين بالمغرب.. أكثرهم الأفارقة وسوف لن يتحركوا إلى بالرشوة. والحزب الذي سيدفع لهم هو من سيحصل على أصواتهم…
اللهم اعطيو هذ البلاد البوليززاريو وعطيووا الريف الاسبان مع سبتة ومليلية و أعطوا وسط المغرب لفرنسا ورميونا حنا أربعين مليون للبحر هادشي علاش ماتوا أجدادنا في الاستقلال ههههه والله
صافي غدي يتشرحو الإسرائيليين ويصوتو عليهم المسلمين وهكذا التسامح ولا بلاش
الجماعات الترابية وليس الجماعات المحلية .
المرجع:القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات
كان عيب المغاربة مستور وبغاو الفضيحة .الله يسهل فيها.
الهدف من هذا والغرض منه ان اليهود المغاربة سيحكمون صويرة وفاس والرباط ومكناس وجزء من الدار البيضاء.حذاري ثم حذاري من هذا الاقتراح العمى.
ثم تريدون ان تخرجوا منه بعد ولن تقدروا
و ماذا عن المسلم الأجنبي الأصل الذي يتم السماح له وبدون مشكل يذكر بتقليد مناصب عليا في الدول المسيحيه الغربيه ؟
هاذي مشفتيهاش؟ شويا ديال الموضوعيه رجائا ارانا في القرن الواحد والعشرين وفي عصر الانفتاح عل الاخر. الدين مسأله شخصيه. الكفائه والمواطنه هو المطلوب فقط.
J encourage Marie schneller pour être présidente