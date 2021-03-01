المغرب يشدد القيود الاحترازية ويعلق الرحلات الجوية مع إيطاليا وبلجيكا

قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية مؤقتا مع إيطاليا وبلجيكا، ابتداء من ليلة اليوم الاثنين، في إطار التدابير الاحترازية من سلالات فيروس “كورونا”.

وأكدت ليلى مشبال، المديرة العامة لطيران العربية بالمغرب، أنه “بعد قرار السلطات المغربية، سيتم تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وبلجيكا ابتداء من الليلة”.

وكان المغرب قام، الاثنين الماضي، بتعليق الرحلات الجوية ذهابا وإيابا مع كل من النمسا والبرتغال والسويد والتشيك وأوكرانيا وألمانيا وهولندا وسويسرا وتركيا.

وتضاف الدول المذكورة إلى جنوب إفريقيا والدنمارك والمملكة المتحدة وأستراليا والبرازيل ونيوزلندا وإيرلندا، التي قرر المغرب في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية معها، ذهابا وإيابا.