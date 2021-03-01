المغرب يشدد القيود الاحترازية ويعلق الرحلات الجوية مع إيطاليا وبلجيكا

قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية مؤقتا مع إيطاليا وبلجيكا، ابتداء من ليلة اليوم الاثنين، في إطار التدابير الاحترازية من سلالات فيروس “كورونا”.
وأكدت ليلى مشبال، المديرة العامة لطيران العربية بالمغرب، أنه “بعد قرار السلطات المغربية، سيتم تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وبلجيكا ابتداء من الليلة”.
وكان المغرب قام، الاثنين الماضي، بتعليق الرحلات الجوية ذهابا وإيابا مع كل من النمسا والبرتغال والسويد والتشيك وأوكرانيا وألمانيا وهولندا وسويسرا وتركيا.
وتضاف الدول المذكورة إلى جنوب إفريقيا والدنمارك والمملكة المتحدة وأستراليا والبرازيل ونيوزلندا وإيرلندا، التي قرر المغرب في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية معها، ذهابا وإيابا.
أصحاب المحلات التجارية وممولي الحفلات و أصحاب الحمامات والنوادي الرياضية يعيشون على أزمة خانقة ستصل إلى مرحلة الإفلاس نطالب هذه الحكومة العديمة الضمير الأخد بعين الاعتبار لهؤلاء الطبقة
علاش شادين الخروج؟؟دول الاستقبال ماعندهاش مشكن اننا نرجعو، المغرب شنو مشكلتو؟؟ الدجاجا كاتقاقي والفروج ضارو… قرارات غير منطقية و غبيّة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم….لاش هادشي كامل..تحليلة PCR سلبية كافية …قتلتو المغرب بهاد الاجراءات الغير منطقية…
تعليق رحلات الطيران نحو المغرب ممكن نتفهمه أما الخروج أيضا فلا يوجد تفسير مقنع لهكذا تخبط وإرتجالية.. سياسة الهواة
واخيرا بشرى لكل المغاربة والعالم عموما ولله نهاية كورونا قريبا فقد خرج أوغور شاهين، رئيس شركة بيونتيك الألمانية التي طورت لقاح “فايزر” بنبأ مفرح يؤكد أن من يتلقى اللقاح لن يصبح شخصا معديا أو ناقلا للفيروس وبالتالي أكد بشكل قاطع نهاية هذا الوباء .
غريب امركم اليس كل من يسافر الى المغرب لابد من التحاليل و يكون ليس حامل لفيروس كورونا و هل فرنسا خالية من الفيروس
لا لازدتو يه نتوما كاع خريتو بهادشي ديالكم أسيدي طلقوا لينا اللهم نموتو بالمرض ولا الفقسة و زيد عليها الفقر
لم ارى في حياتي دوله مثل المغرب في المغرب يخرج قراراته في الليل انها دوله دوله الكابوس
C’est quoi cet amateurisme !? Laissez aux gens au moins 48 heures pour s’organiser.