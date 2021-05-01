المغرب يعزز حق اللاجئين في الولوج إلى التعليم

خطوة جديدة يخطوها المغرب في مجال تعزيز حقوق اللاجئين والمهاجرين المقيمين في المملكة، بتوقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة التربية الوطنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تروم دعم وتسهيل إدماج اللاجئين في المنظومة التربوية.
الاتفاقية التي جرى توقيعها يوم الخميس، تهدف إلى إدماج اللاجئين وأطفالهم في النظام التعليمي الوطني خلال كل المراحل الدراسية، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وتكوينهم في اللغة العربية والثقافة المغربية، بالإضافة إلى تمكينهم من أنشطة ثقافية ورياضية ولغوية متنوعة.
وبمناسبة توقيع هذه الاتفاقية، قال وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي إن المغرب “يُعد بلد عبور واستقبال ونموذجا يحتذى به في مجال سياسة استقبال اللاجئين”، مبرزا أن المملكة جعلت من تحقيق مبدأ الإنصاف بين الجميع وضمان الحق في الولوج إلى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين إحدى أولوياتها.
من جهته، قال فرانسوا ريبي-ديغا، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، إن اتفاقية الشراكة الموقعة بين المفوضية ووزارة التربية الوطنية “تُعد خطوة مهمة في سبيل العمل على دمج اللاجئين في المنظومة التعليمية على النحو المرغوب فيه، والمنصوص عليه في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، باعتبارها استراتيجية شاملة وإنسانية بالأساس”.
ويعد المغرب أول دولة إفريقية وقعت على اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، كما أنه عمل منذ مطلع سنة 2014 على وضع سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء، تصبو إلى ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات العمومية، كالتعليم والصحة والسكن الاجتماعي والحماية القانونية والتكوين المهني والشغل.
في الحقيقة يوجد مغربان واحد اعرفه و الاخر اجهله اسمع به فقط في الاخبار
البلد يأتي في مؤخرة دول العالم من حيث جودة التعليم !! ثلث ابناء الوطن لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس في المغرب المنسي والثلث الأخر يغادر المؤسسات الابتدائية بسبب الفقر وانعدام البنيات التحتية والثلث الاخر يبقى الى ان ينظاف لملايين العاطلين !! فهم تسطى !! اتقوا الله في هذا الشعب البءيس
تحية كبيرة الى الدولة المغربية بقيادة الملك محمد السادس والاسرة العلوية…
اما بعد…
فان تعليم الاجيئين يجب ان يكون اجباريا وان يكون لهم الحق في ولوج مدارس التكوين المهني…ولما الحصول على الجنسية وتسهيل مسطرة التزاوج والحصول على سكن قار…
هده بادرة جيدة نشد على الايادي التي قدمتها بحرارة….
كل التقدير للمسؤولين على البلاد والبلاد
صافي دكشي لبقا جيبو الافارقة وعمرو بيهم اابلاد وسكنوهم معانا .
حنا عامرين مشاكل وتزيدونا بناس مكتربطنا بهم لا تاريخ ولا هوية مشتركة اش كتخربقي الحكومة.
انا ضد استقبال الافارقة
لاجئين متعلمين خير من جهال وأميين