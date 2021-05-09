المغرب يعزز مخزون اللقاحات ضد كورونا بشحنة جديدة من "سينوفارم"

المغرب يعزز مخزون اللقاحات ضد كورونا بشحنة جديدة من "سينوفارم"
صورة: و.م.ع
الأحد 9 ماي 2021 - 12:00

توصل المغرب، اليوم الأحد، بأكبر شحنة من لقاح “سينوفارم” الصيني بعدما كانت الشحنات السابقة لا تتجاوز كميتها 500 ألف حقنة.

وأكدت مصادر مطلعة، ضمن تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، وصول طائرتين من بكين إلى مطار محمد الخامس الدولي، في النواصر ضواحي الدار البيضاء، اليوم الأحد.

وكشفت مصادر هسبريس، أيضا، أن مجموع الجرعات التي وصلت على متن الطائرتين يزيد عن مليون جرعة؛ ويعادل بالضبط مليونا و160 ألفا.

وجرى نقل هذه الكمية الجديدة من اللقاح ضد جائحة كورونا إلى الوكالة المستقلة للتبريد، وينتظر أن يتم الشروع قريبا في توزيعها على مراكز الحقن بجهات المملكة.

وكان لي زهانشو، رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، قد كشف أنه يرتقب أن يتم تزويد المغرب بحوالي 10 ملايين جرعة من اللقاحات ما بين شهر أبريل المنصرم وماي الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة أنه، في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، تقرر توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و55 سنة.

جدير بالذكر أن إجمالي لقاح “سينوفارم” الصيني الذي توصل به المغرب، إلى حدود اليوم، بلغ قرابة 4 ملايين جرعة، وما يعادل 7 ملايين من لقاح “أسترازينيكا” البريطاني، بالإضافة إلى 307 آلاف و200 حقنة من “لقاح كوفاكس” في إطار مبادرة عالمية لدعم الدول.

الحملة الوطنية للتلقيح اللقاح الصيني فيروس كورونا وزارة الصحة

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