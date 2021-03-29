المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا وإسبانيا

أفادت مصادر خاصة، في تصريحات لهسبريس، بأن السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا وإسبانيا، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا والسلالات المتحورة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع الشركات الطيران التجارية، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء 30 مارس الجاري.

وكانت السلطات المغربية علقت الرحلات الجوية مع 37 دولة بسبب استمرار تداعيات فيروس كورونا، وخوفا من تسلل سلالات فيروس كورونا المتحورة إلى البلاد.