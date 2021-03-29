المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا وإسبانيا

المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا وإسبانيا
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الإثنين 29 مارس 2021 - 16:19

أفادت مصادر خاصة، في تصريحات لهسبريس، بأن السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا وإسبانيا، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا والسلالات المتحورة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع الشركات الطيران التجارية، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء 30 مارس الجاري.

وكانت السلطات المغربية علقت الرحلات الجوية مع 37 دولة بسبب استمرار تداعيات فيروس كورونا، وخوفا من تسلل سلالات فيروس كورونا المتحورة إلى البلاد.

الرحلات الجوية المغرب تعليق فرنسا وإسبانيا

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‫تعليقات الزوار

32
  • samir
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:22

    ياربي يا كريم خرجنا من هاد المحنة برحمتك وقدرتك يارب

    131
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  • امين
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:24

    الصحيح ان فرنسا واسبانيا هي التي علقت الرحلات وليس المغرب…..بسبب عيد الفصح …..

    -117
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  • عبد الله
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:24

    قرار سديد لان هذا الوباء اصبح عابرا القارات

    -33
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  • aminé
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:25

    الله يكون في عون المغاربة اللذين سيبقون معلقين

    120
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  • Ayyoub
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:26

    ههه و أخيرا لقد هرمنا من أجل قراءة هذا الخبر و أخيراً فرنسا ههههه. هي الحجر الصحي في الطريق و صافي، القضية حماضت أحمادي مابقاش فيها افتح يا سمسم افتحي يا وردة اغلق يا سمسم اغلقي يا وردة…

    36
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  • Abdel
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:27

    هاد العام الشباكية حصلات فالمغرب. ههههه

    70
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  • rachidayman21
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:28

    واش هاد لكلام بصح نيشان تم تعليق رحلات

    11
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  • متتبع
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:31

    سدو الحدود وتهناو علاش كل نهار دوله

    25
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  • jawad
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:32

    مبادرة حسنة و شرعية ولو كانت متأخرة بحوالي اسبوعين

    -35
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  • عبدووو
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:35

    الحجر الصحي على الأبواب نسأل الله السلامة والعافية

    31
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  • passager
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:35

    حتى دخلتو السلللة الجديدة للمغرب عاد سديتو على فرنسا فين كونتو شحال هادي عفوا انها ماما فرنسا

    -11
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  • المعقول
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:37

    دابا امناش خايفين ياك اتلقحوا الشيبانيين واتلقحوا اطر الصحة واتلقحوا اطر التعليم او رجال السلطة .اوا هي هاذ اللقاح ما نافع ابوالوا .وا اسيادنا لقحوا الناس اللي كتشتغل في القطاع السياحي او طلقوا العجلة اتدور راه لمغاربة كلهم دازهم الكوفيد .

    51
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  • دعيناكم لله
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:37

    غير علموا الناس على تيساع الواحد يعرف اش يدير قرارات الدقيقة 90

    74
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  • منير
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:37

    وصباح الخير حتى انتشرت في الداخلة بسباب وفود السياحة الفرنسية دابا عاد فقتو من نعاس

    34
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  • محمد
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:38

    فات الفوت!!!
    خرجتو علينا بحال مارس ديال العام اللي فات

    21
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  • karim
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:39

    دعيناكم الله يأخذ فيكم الحق، إلى متى ستنتهي هذه المسرحية المملة

    31
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  • AHMED
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:43

    وماذا فعلت لكم إسبانيا حتى تغلقوا حدودكم البحرية والجوية والبرية ، إلى متى ستنتهي هذه التصرفات الصبيانية

    25
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  • nassiritrans
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:45

    عرفنا اننا جاين لهادشي مدة هاذي غير مقصرين معنا حتى يقرب رمضان بعد اسبوعين ان شاء الله سيتم اغلاق كلي طيلة شهر رمضان المبارك شكرا حينت كتعلمونا بشوية بشوية هههههههه

    10
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  • rme1974
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:46

    il ne faut pas voyager avec ce virus mortel pour ne pas le rentrer au maroc. vu les infrastructures hospitalières qui ne sont pas niveaux .ce qui vont rester coincer. vous l avez voulu et voilà bon courage. maintenant venez crier a2l antenne

    -11
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  • البهلول حشومة
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:48

    حشومة والله حتى ذقيقة 92 كنتو تعلمو الناس قبل الواحد ناوي
    مسكين اجي اشوف وليده ولكن سبب رائسي في المشاكل هي
    فرانسا الله ياخد فيها الحق في عواشر

    10
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  • غانجو
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:53

    على أفراد الجالية الامتناع عن السفر للمغرب.هذه السنة.والا يكون مصيرك الاحتجاز بالمغرب.وضياع مصالحك في بلد المهجر.

    15
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  • يوسسسسسسف
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:54

    انه ابتلاء، الله يرزقنا الصبر ، لمن تضرر ،خصوصا رجال ونساء القطاع السياحي ومن يتمعش به، والصناعة التقليدية، والحفلات والترفيه .
    نتمنى ان تنظر الحكومة لتأزم وضعهم. والفرج قريب ان شاء الله، اذا اراد شيئا فيقول له كن، فيكون.

    9
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  • اللهم ارفع عنا هاد الوباء، واجعله في خبر كان يارب العالمين،
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:54

    اللهم ارفع كل داء ووباء وجعله في خبر كان يارب العالمين امين.

    12
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  • abdelhakim
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:56

    حسبيا الله ونعم الوكيل
    اللهم فرج على الجالية

    8
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  • أحمد
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:56

    ابنتي جاءت من اسبانيا لتزور ولدتها طريحة الفراش وجدت نفسها معلقة
    الله ياخد الحق

    8
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  • غزلان
    الإثنين 29 مارس 2021 - 16:57

    اتمنى ان اتوصل بكل ماهو جديد خصوصا فيما يخص
    الرحلات الجوية او البحرية لإسبانيا واخبار التأشيرة
    شكرا. مزيد من التألق

    2
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  • الصرامة والمواجهة من فضلكم
    الإثنين 29 مارس 2021 - 17:00

    تعليق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا لا يفيدنا في شيء، بل يجب تعليق كل العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدولة الاستعمارية التي لأ يأتي منها إلا الشر وفتح أبواب بلادنا على مصراعيها للاستثمارات الأمريكية والإنجليزية ثم اليابانية والصينية بدلا من أوروبا العجوز المنافقة والتي تاخد منا مليون مرة اكثر ما تعطي. لا فائدة لنا معها قطعا…

    8
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  • ساخط
    الإثنين 29 مارس 2021 - 17:02

    مسرحية كورونا لازالت مستمرة.وحسب تخميناتي فنهايتها مع متم 2023.للاسف الشديد الان تيقنت بان الاقلية هي التي تحكم الاغلبية.وليس العكس بخلاف ما يزعم في الديموقراطية.البشر ليس سوى قطيع كالاغنام يرعاه اناس اذكياء.

    4
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  • ابراهيم
    الإثنين 29 مارس 2021 - 17:03

    والله حرام . واخا الجالية خدامين . و طلبة مساكين مخدمين مكايقراو لقراية عند بعد والله العضيم حرام حرام حرام . حسبي الله ونعم الوكيل

    2
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  • زكرياء
    الإثنين 29 مارس 2021 - 17:03

    حسبنا الله و نعم الوكيل نفس السيناريو ديال العام لي فات اغلاق الحدود دون سابق انذار الله احسن العون ديال الناس لي حصلو انا جربت هادشي العام لي فات صعيبة بزاف قرارات ارتجالية من حكومة فاشلة

    3
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  • بلاد كحلة
    الإثنين 29 مارس 2021 - 17:03

    دابا ما كاين ما ولكن جيو نيشان وراها باينة درتو هاذ الخطة الثعلبية باش ترجعو الحجر الصحي

    0
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  • Ahmed
    الإثنين 29 مارس 2021 - 17:10

    والناس مخلصين البيي نهار 31 في شهر 3 مفاش اعملو معاهم ودايرين psr اضيعو فيه

    6
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