المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا وإسبانيا

أفادت مصادر خاصة، في تصريحات لهسبريس، بأن السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا وإسبانيا، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا والسلالات المتحورة.
وأضافت المصادر ذاتها أن قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع الشركات الطيران التجارية، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء 30 مارس الجاري.
وكانت السلطات المغربية علقت الرحلات الجوية مع 37 دولة بسبب استمرار تداعيات فيروس كورونا، وخوفا من تسلل سلالات فيروس كورونا المتحورة إلى البلاد.
ياربي يا كريم خرجنا من هاد المحنة برحمتك وقدرتك يارب
الصحيح ان فرنسا واسبانيا هي التي علقت الرحلات وليس المغرب…..بسبب عيد الفصح …..
قرار سديد لان هذا الوباء اصبح عابرا القارات
الله يكون في عون المغاربة اللذين سيبقون معلقين
ههه و أخيرا لقد هرمنا من أجل قراءة هذا الخبر و أخيراً فرنسا ههههه. هي الحجر الصحي في الطريق و صافي، القضية حماضت أحمادي مابقاش فيها افتح يا سمسم افتحي يا وردة اغلق يا سمسم اغلقي يا وردة…
هاد العام الشباكية حصلات فالمغرب. ههههه
واش هاد لكلام بصح نيشان تم تعليق رحلات
سدو الحدود وتهناو علاش كل نهار دوله
مبادرة حسنة و شرعية ولو كانت متأخرة بحوالي اسبوعين
الحجر الصحي على الأبواب نسأل الله السلامة والعافية
حتى دخلتو السلللة الجديدة للمغرب عاد سديتو على فرنسا فين كونتو شحال هادي عفوا انها ماما فرنسا
دابا امناش خايفين ياك اتلقحوا الشيبانيين واتلقحوا اطر الصحة واتلقحوا اطر التعليم او رجال السلطة .اوا هي هاذ اللقاح ما نافع ابوالوا .وا اسيادنا لقحوا الناس اللي كتشتغل في القطاع السياحي او طلقوا العجلة اتدور راه لمغاربة كلهم دازهم الكوفيد .
غير علموا الناس على تيساع الواحد يعرف اش يدير قرارات الدقيقة 90
وصباح الخير حتى انتشرت في الداخلة بسباب وفود السياحة الفرنسية دابا عاد فقتو من نعاس
فات الفوت!!!
خرجتو علينا بحال مارس ديال العام اللي فات
دعيناكم الله يأخذ فيكم الحق، إلى متى ستنتهي هذه المسرحية المملة
وماذا فعلت لكم إسبانيا حتى تغلقوا حدودكم البحرية والجوية والبرية ، إلى متى ستنتهي هذه التصرفات الصبيانية
عرفنا اننا جاين لهادشي مدة هاذي غير مقصرين معنا حتى يقرب رمضان بعد اسبوعين ان شاء الله سيتم اغلاق كلي طيلة شهر رمضان المبارك شكرا حينت كتعلمونا بشوية بشوية هههههههه
il ne faut pas voyager avec ce virus mortel pour ne pas le rentrer au maroc. vu les infrastructures hospitalières qui ne sont pas niveaux .ce qui vont rester coincer. vous l avez voulu et voilà bon courage. maintenant venez crier a2l antenne
حشومة والله حتى ذقيقة 92 كنتو تعلمو الناس قبل الواحد ناوي
مسكين اجي اشوف وليده ولكن سبب رائسي في المشاكل هي
فرانسا الله ياخد فيها الحق في عواشر
على أفراد الجالية الامتناع عن السفر للمغرب.هذه السنة.والا يكون مصيرك الاحتجاز بالمغرب.وضياع مصالحك في بلد المهجر.
انه ابتلاء، الله يرزقنا الصبر ، لمن تضرر ،خصوصا رجال ونساء القطاع السياحي ومن يتمعش به، والصناعة التقليدية، والحفلات والترفيه .
نتمنى ان تنظر الحكومة لتأزم وضعهم. والفرج قريب ان شاء الله، اذا اراد شيئا فيقول له كن، فيكون.
اللهم ارفع كل داء ووباء وجعله في خبر كان يارب العالمين امين.
حسبيا الله ونعم الوكيل
اللهم فرج على الجالية
ابنتي جاءت من اسبانيا لتزور ولدتها طريحة الفراش وجدت نفسها معلقة
الله ياخد الحق
اتمنى ان اتوصل بكل ماهو جديد خصوصا فيما يخص
الرحلات الجوية او البحرية لإسبانيا واخبار التأشيرة
شكرا. مزيد من التألق
تعليق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا لا يفيدنا في شيء، بل يجب تعليق كل العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدولة الاستعمارية التي لأ يأتي منها إلا الشر وفتح أبواب بلادنا على مصراعيها للاستثمارات الأمريكية والإنجليزية ثم اليابانية والصينية بدلا من أوروبا العجوز المنافقة والتي تاخد منا مليون مرة اكثر ما تعطي. لا فائدة لنا معها قطعا…
مسرحية كورونا لازالت مستمرة.وحسب تخميناتي فنهايتها مع متم 2023.للاسف الشديد الان تيقنت بان الاقلية هي التي تحكم الاغلبية.وليس العكس بخلاف ما يزعم في الديموقراطية.البشر ليس سوى قطيع كالاغنام يرعاه اناس اذكياء.
والله حرام . واخا الجالية خدامين . و طلبة مساكين مخدمين مكايقراو لقراية عند بعد والله العضيم حرام حرام حرام . حسبي الله ونعم الوكيل
حسبنا الله و نعم الوكيل نفس السيناريو ديال العام لي فات اغلاق الحدود دون سابق انذار الله احسن العون ديال الناس لي حصلو انا جربت هادشي العام لي فات صعيبة بزاف قرارات ارتجالية من حكومة فاشلة
دابا ما كاين ما ولكن جيو نيشان وراها باينة درتو هاذ الخطة الثعلبية باش ترجعو الحجر الصحي
والناس مخلصين البيي نهار 31 في شهر 3 مفاش اعملو معاهم ودايرين psr اضيعو فيه