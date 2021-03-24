المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 5 بلدان إضافية

قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية من وإلى 5 بلدان إضافية بسبب استمرار تداعيات فيروس كورونا.

وأورد المكتب الوطني للمطارات، اليوم الأربعاء، أنه الدول الإضافية التي يشملها قرار تعليق الرحلات هي ليبيا ومالي وغانا، والكونغو الديمقراطية وغينيا كوناكري، وذلك إلى غاية 10 أبريل المقبل.

وكانت المملكة قد علقت الرحلات الجوية مع دول عديدة، بينها مصر والجزائر وإيطاليا، وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا، إضافة إلى هولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا، والبرتغال والسويد وأوكرانيا، والتشيك وأستراليا وإيرلندا.