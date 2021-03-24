المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 5 بلدان إضافية

المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 5 بلدان إضافية
صورة: أ.ف.ب
الأربعاء 24 مارس 2021 - 12:45

قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية من وإلى 5 بلدان إضافية بسبب استمرار تداعيات فيروس كورونا.

وأورد المكتب الوطني للمطارات، اليوم الأربعاء، أنه الدول الإضافية التي يشملها قرار تعليق الرحلات هي ليبيا ومالي وغانا، والكونغو الديمقراطية وغينيا كوناكري، وذلك إلى غاية 10 أبريل المقبل.

وكانت المملكة قد علقت الرحلات الجوية مع دول عديدة، بينها مصر والجزائر وإيطاليا، وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا، إضافة إلى هولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا، والبرتغال والسويد وأوكرانيا، والتشيك وأستراليا وإيرلندا.

المكتب الوطني للمطارات تعليق الرحلات الجوية دول إفريقية فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

17
  • فاطمة الخياري
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 12:54

    متى تفتح رحلات من مغرب إلى إيطاليا ما علم أنا متزوجة وبغيت نمشي عند زوجي

    20
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  • DeKiSs
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 12:56

    وماذا عن فرنسا التي تحتوي على اكبر عدد من المصابين بالفيروس ١٩ واكبر عدد الوفيات في اروبا؟

    51
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  • expert
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 13:06

    القادم اسوء. السفر الى اوربا للدين ليس لديهم اقامة سوف يصبح من سابع المستحيلات قريبا…

    2
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  • مغربي
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 13:08

    إلى صاحبة السؤال التي تريد الذهاب إلى إيطاليا عند زوجها. سافري إلى تركيا أو بلد اخر من هناك إلى إيطاليا

    8
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  • Ahmed
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 13:10

    اللهم هدا منكر حكومة فاشلة لاتفكر في الجالية المغربية مع العلم ان فرنسا تسجل اكتر إصابات واكتر موتى بفيروس كورون لحد ساعة لم يتم اغلاق الحدود عليها اللهم هدا منكر

    10
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  • ولد اسفي
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 13:11

    قرارات متسرعة تبين قلة حيلة المسؤولين و ضعف تفكيرهم ، استمروا في طحن قطاع الخدمات و السياحة ان تبلون بلاؤا حسنا

    6
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  • مغربية
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 13:11

    وماذا عن إسبانيا وماماهم فرنسا الي كيسجلو أكبر عدد من المصابين والوفيات يوميا الله ياخذ الحق

    2
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  • احمد المانيا
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 13:12

    الاغلاق ياتي بعده اغلاق ثم اغلاق ثم الانتخابات وبعد تعيين الوزار وبعده يكون الجميع قد استراح واستفاد قدر الامكان من الجائحة
    اعيش في بلدة صغيرة بالمانيا وتبعد عن مطار فرنكفورت ببضع كلومترات كل دقيقتين او3 تحط طائرة وتقلع طائرة فمطار فرانكفورت مفتوح للجميع

    8
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  • فرنسا لا؟
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 13:14

    والله هدشي بسال …..فرنسا لا …..اسبانيا كدلك….. ؟؟؟؟؟؟?؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟?؟؟

    3
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  • س. أسفي
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 13:20

    أين هي فرنسا؟ لماذا لم يشملها التعليق؟ أم أن كورونا فرنسا غير كورونا إيطاليا و تركيا و بلجيكا و سويسرا؟؟؟؟؟؟

    5
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  • التمسماني إلى Dekiss
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 13:20

    المغرب يعلق رحلاته الجوية مع الدول التي تعرف حالات كثيرة من فيروس كورونا المتحور و ليس فيروس كورونا الأصلي. كورونا المتحور ينتقل بسهولة بالغة و يصيب كل الأعمار، إضافة إلى أنه لحد الآن لم يتبين مدى نجاعة التلقيح ضد الفيروس المتحور.

    0
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  • nabil
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 13:21

    دوماج، كنت باغي ندوز العطلة ديالي فغينيا الاستوائية الشقيقة…

    10
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  • محمد
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 13:23

    مادام الذي يدخل الى المغرب ب pcr سلبي ،اذا لماذا الاغلاق؟

    10
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  • حسن
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 13:24

    يا عبيد فرنسا لم لا تغلقوا الحدود مع فرنسا? كورونا منتشرة فيها بشدة أكثر من الدول الأخرى .ماذا تنتظروا

    2
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  • الى مغربي
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 13:36

    والله الا فكرتيني بماري انطوانيت ، كيقولوا ما كينش الخبز وتقول كولوا كعك ، السيدة كتقول لك باغا تمشي ايطاليا وتينا تقول امشي لتركيا ، واش تركيا محلوله الشريف ؟ حتى هي مشدودة ، تينا واقيلا ما قريتيش الخبر مزيان

    0
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  • simo
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 13:40

    أحسن تعليق رقم ١٢ نبيل يريد قضاء العطلة في غينيا الشقيقة٠٠٠ اضحكتني والله ٠٠ثحياتي لك٠

    1
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  • ELHAMEL
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 13:46

    Exactement, pourquoi la France
    ?
    Les autres pays comme la Belgique, la Hollande, l’Espagne et l’Italie c’est fermé et la France ou la pandémie est forte presente
    c’est Ouvert

    Pourquoi par ce que les fils à papa sont en France et ils doivent voyager le WE
    par contre toi ZMAGRI reste ou tu es
    !

    0
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