المغرب يعلّق الرحلات الجوية مع 9 دول جديدة بسبب "سلالات كورونا"

قررت السلطات المغربية، تعليق الرحلات الجوية مؤقتا مع عدة دول، ابتداء من ليلة اليوم الإثنين، بسبب التطورات الوبائية المرتبطة باكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا في المغرب.

وحسب ما كشفته مصادر حصرية لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن الأمر يتعلق بتعليق الرحلات الجوية ذهابا وإيابا مع كل من النمسا والبرتغال والسويد والتشيك وأوكرانيا وألمانيا، وهولندا وسويسرا وتركيا.

وتضاف الدول المذكورة إلى جنوب إفريقيا والدنمارك والمملكة المتحدة وأستراليا والبرازيل ونيوزلندا وإيرلند، التي قرر المغرب في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية معها، ذهابا وإيابا.

وقالت سفارة سويسرا، مساء اليوم، إن المغرب قرر تعليق جميع الرحلات إلى سويسرا بشكل مؤقت، مضيفة أنه سيتم تقييم هذا القرار كل 15 يوما.

من جانبها، أعلنت سفارة تركيا بالمغرب أنه في “إطار التدابير الاحترازية لمحاربة وباء كورونا ووفقا للمعايير المحددة من طرف وزارة الصحة، قررت حكومة المملكة المغربية تعليق دخول المسافرين والرحلات القادمة من تركيا، إلى جانب بعض البلدان الأوروبية الأخرى، ابتداء من يومه 22 فبراير على الساعة 24.00 لمدة 15 يوميا”.

ويأتي تعليق هذه الرحلات بعدما أعلن ائتلاف المختبرات الجينية والسلالات المنتشرة لفيروس “كورونا” على المستوى الوطني، السبت، كشف 21 متحورا جديدا من السلالة الإنجليزية، وفق ما ذكره بلاغ لوزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي لهذه الطفرات يصل إلى 24 سلالة تم الكشف عنها إلى حد الآن، مشيرة إلى أن جهاز المراقبة الجينومية لم يكتشف حتى الآن أي نوع من التحور الجنوب إفريقي أو البرازيلي لفيروس “كورونا” في المغرب.