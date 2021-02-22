المغرب يعلّق الرحلات الجوية مع 9 دول جديدة بسبب "سلالات كورونا"

المغرب يعلّق الرحلات الجوية مع 9 دول جديدة بسبب "سلالات كورونا"
صورة: و.م.ع
الإثنين 22 فبراير 2021 - 23:00

قررت السلطات المغربية، تعليق الرحلات الجوية مؤقتا مع عدة دول، ابتداء من ليلة اليوم الإثنين، بسبب التطورات الوبائية المرتبطة باكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا في المغرب.

وحسب ما كشفته مصادر حصرية لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن الأمر يتعلق بتعليق الرحلات الجوية ذهابا وإيابا مع كل من النمسا والبرتغال والسويد والتشيك وأوكرانيا وألمانيا، وهولندا وسويسرا وتركيا.

وتضاف الدول المذكورة إلى جنوب إفريقيا والدنمارك والمملكة المتحدة وأستراليا والبرازيل ونيوزلندا وإيرلند، التي قرر المغرب في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية معها، ذهابا وإيابا.

وقالت سفارة سويسرا، مساء اليوم، إن المغرب قرر تعليق جميع الرحلات إلى سويسرا بشكل مؤقت، مضيفة أنه سيتم تقييم هذا القرار كل 15 يوما.

من جانبها، أعلنت سفارة تركيا بالمغرب أنه في “إطار التدابير الاحترازية لمحاربة وباء كورونا ووفقا للمعايير المحددة من طرف وزارة الصحة، قررت حكومة المملكة المغربية تعليق دخول المسافرين والرحلات القادمة من تركيا، إلى جانب بعض البلدان الأوروبية الأخرى، ابتداء من يومه 22 فبراير على الساعة 24.00 لمدة 15 يوميا”.

ويأتي تعليق هذه الرحلات بعدما أعلن ائتلاف المختبرات الجينية والسلالات المنتشرة لفيروس “كورونا” على المستوى الوطني، السبت، كشف 21 متحورا جديدا من السلالة الإنجليزية، وفق ما ذكره بلاغ لوزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي لهذه الطفرات يصل إلى 24 سلالة تم الكشف عنها إلى حد الآن، مشيرة إلى أن جهاز المراقبة الجينومية لم يكتشف حتى الآن أي نوع من التحور الجنوب إفريقي أو البرازيلي لفيروس “كورونا” في المغرب.

التدابير الاحترازية السلطات المغربي تعليق الرحلات سلالات كورونا الجديدة

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‫تعليقات الزوار

6
  • Amine
    الإثنين 22 فبراير 2021 - 23:06

    و لماذا تم استثناء فرنسا ؟؟
    يجب غلق الحدود معها في أقرب الآجال بسبب العدد المهول من السلالات المتغيرة هناك

    4
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  • بالا حدود
    الإثنين 22 فبراير 2021 - 23:08

    باستثناء ماما فرنسا ادعيناكم للواحد القهار ياخد فيكم الحق

    0
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  • هشام متسائل
    الإثنين 22 فبراير 2021 - 23:09

    يكفي للمسافر المرور عبر فرنسا مثلا
    الأول حالة للمسافر الٱتي من ٱيرلاندا مر عبر البرتغال
    و طبعا شرطة الحدود ما قشعت ما برقا

    0
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  • محمد
    الإثنين 22 فبراير 2021 - 23:11

    والله العظيم مطلعش مطلعش ديرو اللي بغيتو ،راه بلينا من سياساتكم،ماكاين غير شد،اوا شدو مزياااان

    0
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  • من الحدود الفرنسية مع المريخ
    الإثنين 22 فبراير 2021 - 23:11

    و بطبيعة الحال، فرنسا ما فيهاش كورونا غي علنات على تشديد الحجر الصحي و حظر التجول على مواطنيها ؛ كرونا كيوصل حتى الحدود الفرنسية و كيحبس …
    إبحثوا عن الأخطاء السبعة !

    0
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  • زكرياء المغربي
    الإثنين 22 فبراير 2021 - 23:13

    لم نعد نهتم بفيروس كورونا

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