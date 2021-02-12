المغرب يعمم تلقيح مهنيي الصحة .. وآيت الطالب يتلقى الجرعة الأولى

كشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة الصحة قررت تعميم التلقيح ضد “كورونا” على جميع مهنيي الصحة بالمغرب، عوض الاقتصار فقط على تطعيم البالغين من العمر 40 سنة فما فوق.

وحسب مصادر الموقع، فقد تلقى خالد آيت الطالب، وزير الصحة، الجرعة الأولى من التلقيح، في إطار الحملة الوطنية للتلقيح التي قرر المغرب توسيع الاستفادة منها.

وأعلنت وزارة الصحة، الخميس، أنه تقرر توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق؛ وذلك بعد أن توصل المغرب بدفعة ثالثة مكونة من أربعة ملايين جرعة إضافية من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لمرض “كوفيد-19” يوم الخميس 11 فبراير الجاري.

وبعد أن توصلت المملكة بهذه الدفعة الثالثة ووفق بلاغ للوزارة، فإن عملية التلقيح الوطنية تتم بشكل تدريجي بحسب دفعات اللقاح التي يتوصل بها المغرب لتشمل كل الفئات المستهدفة.

وكان الملك محمد السادس قد أعطى، بصفة شخصية، الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية للتلقيح المجانية يوم الخميس 28 يناير الماضي، لتشرع بعدها مراكز التلقيح بمختلف أقاليم وجهات المملكة في استقبال الفئات المستهدفة.

وسجلت مصالح الوزارة تلقيح ما يزيد عن 855 ألف مستفيد في ظروف تتسم باحترام تام لشروط السلامة والتدابير الاحترازية.