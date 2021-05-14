المغرب يعود إلى اعتماد "التوقيت الصيفي"

يعود المغرب إلى اعتماد “التوقيت الصيفي” بإضافة ساعة على توقيت “غرينتش” ابتداء من صباح الأحد.
ويرتقب أن يضيف المغرب 60 دقيقة على التوقيت القانوني، الذي تم اعتماده في شهر رمضان، عند حلول الثانية صباحا من يوم الأحد 16 ماي الجاري.
قطاع الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أفاد في بلاغ سابق بأن هذه الساعة الإضافية تأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018)، المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، وقرار رئيس الحكومة رقم 3.17.21 الصادر في 16 من شعبان 1442 الموافق 30 مارس 2021 بشأن تغيير الساعة القانونية.
وتثير الساعة الإضافية في المغرب الكثير من السجال والانتقادات، إذ يرى الرافضون لاعتمادها أنها تتسبب في اضطرابات نفسية وصحية وسلوكية.
يخخخخخخخ الله يعفو علينا.مافيها باركة هاد الساعة
الله ياخذ فيهم الحق، هاذ تجار الدين حتى الوقت دايرينو على مصلحتهم،
حسبنا الله ونعم الوكيل و لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
هذا الأمر غير مهم بالنسبة للمغاربة،المغاربة لا يهتمون بهذه الأشياء التي صارت سخيفة بالنسبة لهم،المغاربة يريدون رؤية مستقبلهم ومستقبل أبنائهم يتطور ويسير للأمام،حاليا كل شيء متوقف عند المغاربة،فقط يعيشون بالأمل،أرجوا منكم يا مسؤولين أن تعوا هذا الأمر جيدا،قبل فوات الأوان.
الشعب يريد العودة للحياة الطبيعية
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ساهم في تغيير وقتا العادي
الله ما دمره ضمارا شاملا
قهرتونا بزيد ساعة والرجوع لي الساعة القانونية والخروج عن القانون يعقب عليه القانون!
الله يأخد الحق في دارها فهد الجمعة
غادي نزيدو ساعة قانونية بلاصة الساعة اللي كانت قانونية حيت الساعة اللي غادي نزيدو ماشي بحال الساعة
والله حتى تتنتكرفسو بهاد الساعة الزايدة لا مع الخدمة لا معا ولادنا، والله حتى حشوما بزااااااف هادشي
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
في الاستحقاقات القادمة، سأصوت على من سيلغي هذه الساعة المشؤومة التي أزالت البركة من الوقت الإلاهي.
هذه الساعة الغير قانونية ليس لها أي دور إيجابي في حياتنا سوى العذاب النفسي للكبار وخصوصا الأطفال الصغار
أصبحت أكره سماع هذا الخبر كما لو كان غصة في النفس والمؤسف هو أن هاته الساعة الملعونة أصبحت على طول العام
الدولة الديمقراطية هي لي كاتنفذ متطلبات الشعب، في حين نرى الشعب يطالب بالتوقيت ” القانوني” على مدار السنة و لكن الحكومة تتجاهل هذا المطلب!!!!!
الساعة الإضافية المشؤومة ستعود مرة أخرى الله اعجل برحيل من كان سببا فيها حسبنا الله ونعم الوكيل
لقد وجدتم فعلا المغاربة(مداويخ)كما نعتمونا من قبل و شعب خانع و خادع لكل ما تريدون….بإختصار لم تجدو الرجال
كيزيدو غير الساعة والاسعار والماء والضوء والكوارث التي تضرب اامواطنين اما ش حاجة ليستافد منها المواطن مكاين غير النقصان الله يخرجها سالمة مع هاذ ااحكومة
من بين اكبر الاهانات المتعددة الرهيبة والاستفزازات المحتقرة للإنسان المغربي التي تعرض لها الشعب في تاريخه الحديث !! ودليل على تكريس مبدأ ان المواطن لا ارادة له !!
الله ياخد فيكم الحق تستغلون المواطن الضعيف
انا كمغربي لن اعود إلى الساعة المضافة المشؤومة . لقد انهكتني في الصباح !!! عند ذهابي الى العمل صباحا كنت اشاهد الاطفال نيام سواء داخل السيارات او داخل الحافلات المدرسية . لطفا بهذا الشعب المسالم و الصبور .
الشكوى لله
الشكوى لله
الشكوى لله
كان بالأحرى كتابة العنوان على الشكل التالي((المغرب يعود إلى التوقيت الغير القانوني )) لانكم عنونتم المقال القديم بالمغرب يعود إلى التوقيت القانوني. المهم كيف لقديم كيف اجديد غير الوقت راها واقفا فهاد لبلاد
أعتقد أنه أسرع قرار تتخده هذه الحكومة المتلككة !!
je comprends pourquoi les marocains perdent la tête. chaque mois on change d heure .ici en france une fois par an et c est ok
هـاد الساعة أترات فالنفسية ديالي و فالنوم بالتحديد
لا حول ولا قوة الا بالله
أخذكم الله أخذ عزيز مقتدر إن شاء الله !!!
بغيت غير نعرف هاد الساعة علاش وديالاش
خليونا نصومو غير ست ايام دشعبان
يقال أن في الساعة الواحدة تمر 60 دقيقة و في الدقيقة الواحدة تمضي 60 ثانية والله أعلم
من يشرع لا يهمه الأمر ولا تهمه العواقب كما يقول المتل بالدارجة: لي كييقول ليك دير هادي هز هادي حط هادي كايبقا هو غير داوي او ضهرو كايبقا هاني
الله ياخد فيهم الحق ،الله انتاقم منهم ميخليوك تنعس اتفيق بحال عباد الله
لا نريد هدا التوقيت يخلق لنا مشاكل
بالله عليكم، خليوا لينا ساعة واحدة، راكم مرضتونا بزيد ساعة نقص ساعة.
كنا هانيين مع توقيت جرينتش حتى نزلات علينا هاد الفهامة ديال زيد نقص
ماذا لو بقي المغرب على توقيته الاصلي وونقصت اوروبا ساعة واحدة وهنيتونا .
وخليو الناس إصومو غي 6 أيام من شوال وزيدو الساعة.
فعلا هاذ الساعة الإضافية مرضاتنا فوقاش ترحل العدالة والتنمية وتحياتي شي حكومة أخرى .تخلي الساعة القديمة
خليو لنا اساعة ديلنا الله رحملكم الولدين عدبتنا بهدي ساعة زيدا الله يخد فيكم الحق
بالله عليكم ما فائدة هذه الساعة اللي فاهم يشرح لينا حسبي الله ونعم الوكيل…حكومة لا علاقة لها بما يريده الشعب ….
الله ياخذ فيكم الحق تتعاملون مع الشعب كقطيع أبقار
لا اسمح لمن كان وراء هدا التوقيت حتى يوم الاخرة
الله ينزل عليكم الغضب.تلفتوا هاد الشعب و الله ينعل اللي باقي صوت على هاد الاحزاب ديال الزفت
المواطن المغربي المقهور ينتظر فرص عمل وتحسين مستوى عيشه والعيش بكرامة وامان لكن لا حياة لمن تنادي مع هذه الحكومة التي لم تفلح فقط في ازعاج المواطنين بهذه الساعة المشؤومة
اش من مقتضيات أش من مادة أش من مرسوم واش من رئيس حكومة الله يهديكم. المغرب محسود على الساعة ديالو التي تطابق ساعة غرينتش. هناك اطراف خفية لتبديل توقيت المغرب. بالحق مابقى والو وتزول حكومة…. وتزول معها هذه الساعة المشؤومة
” الله ينعل هاد الساعة ولي اختارعها النهار الاول الله ياخذ فيه الحق فهاد العواشر…! “
حسبنا الله ونعم الوكيل الله ياخذ فيكم الحق
اللهم أصلِح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلِح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقِن دماءهم، واجمع على الحق والهدى والصلاح كلمَتهم، وولِّ عليهم خيارَهم واكفِهم شِرارهم، وابسُط الأمنَ والرخاءَ في ديارهم، وأعِذهم من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بَطَن، وأعِذهم من المُضِلاَّت يا رب العالمين.
هاد ساعة مدايرا حتى مشكيل زات ولا نقصات مغيرات حتى حاجة في انسان غير بنادم كيهضر على خوا بحال لنقصات ليه من عمرو كلاخ
والله مرضنا بهذا التحويل في كل مرة زيد ساعة انقص ساعة
الله ياخد فيكم الحق الحكومة لفاشلة حيت نتومة مكتصوموش شوال ديك ساعة زيدوها ليلة العيد او هنيونا
إذا قبل المغاربة الرجوع إلى التوقيت الصيفي، فهذا يعني أنهم خانعون خاضعون لقرارات مجحفة ظالمة، وأنهم غير قادرين على رفض ما يضر بهم. وسيشجعون الحكومة والبرلمان على اتخاذ اي قرار تعسفي، دون اعتبار للارادة الشعبية. علينا أن نرفض التوقيت الصيفي لانه غير قانوني، ولانه يربك حياة الجميع ويضر بصحتنا الهشة اصلا. ولابد ان يعلم المسؤولون ان للشعب كلمته التي يجب أن تسمع…
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم الله ياخد فيكم الحق خليو لنا الساعة القانونية والشرعية
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله
هذ الحكومة غيرت حياتنا فمابالك بالساعة ،الساعة ديلنا كان فيها البراكة تنطبل من الله إنزع منهم البراكة ويرفعهم عينا هما اكرونا
تغيير الساعة القانونية هههههههه.
يعني هذه الساعة الصيفية غير قانونية. الله ايعفو علينا من هاد اللامسؤولين.
تتشدقون بحقوق الانسان والديمقراطية وأنتم لم تستجيبوا إلى أبسط طلب للشعب وهو اللإبقاء على الساعة القانونية. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
انجازات المغرب هي زيد ساعة نقص ساعة. إنجاز باهر اللهم كتر حسادنا
إتقوا الله في أبناء هذا الوطن، الحكومة منبثقة من اختيارات الشعب إلى حد ما، فلماذا تقرر دائما ضد رغبات الشعبة، لا نريد ساعة إضافية ولا ساعتين وكفى من المعاناة
كيبان لي واقيلة حتا اعضاء الحكومة دايرين اضراب باش ميخدموس ثاني عيد ماشي غير الممرضين. كنشوف دابا الاورونيوز وكنشوف كيفاش الدول والحكومات ابدات تخرج من الجاىحة وترفع الحجر الصحي رغم المؤشرات المتقاربة بيننا وبينها لا من ناحية نسبة عدد الملقحين او نسبة المصابين او كنتساىل امع راسي اش كيتسناو هاذ الناس .الساعة غادي اتزيدوها اوا من بعد اشنو هما الإجراءات القادمة .راه المستثمرين او رجال الاعمال خاصهم ايعرفو باش ايقادو الامور انتاعهم اعلى تساعد .ياكما كيسحاب ليكم غير ورك اعلى الساروت يشعل الضو.الفنادق في مدينة الصويرة والرياضيات كلها اغمالت او لفراش اخسر واش هاذ الحكومة ما اعلى بالهاش.الى كاين شي موسم سياحي هاذ العام علموا الناس اعلى تيساع الله يرحم الوالدين.
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ساهم في تغيير وقتا العادي
الله ما دمره ضمارا شاملا
كنا نضن اننا اخدنا استقلالنا مند عقود لكن تبين لنا بالواضح والملموس اننا لازلنا تحت رحمة الاستعمار الفرنسي كل القرارات المتخدة تجدها منقولة من فرنسا او تخدم مصالح فرنسا قبل مصالح المغاربة والمسؤولين المغاربة اقل شيئ يمكن ان تقوله في حقهم هو تسب ليهم لعروق
ستنضاف ساعة الى التوقيت الحالي وستقلص اذن ساعة من مدة “السراح الموقت ” بسبب الحجر الصحي بمعنى ان العودة الى البيت ستكون على السابعة مساء الحالية عوض الثامنة مساء تبعا لما حددته الحكومة موخرا ! اللهم اذا عدلت مستقبلا ذلك التوقيت لان الساعة السابعة هي بعد العصر وبعيدا حتى من غروب الشمس بنصف ساعة على الاقل ! هل هذا التوقيت يناسب الحجر الصحي وفترات الاغلاق ؟ اعتقد انه لا . لان الفترة النهارية تطول اكثر ومن غير المقبول ان يفرض الرجوع الى البيوت بعيدا حتى عن غروب الشمس بكثير ! هذا دون ان ننسى ان الوضعية الوبائية ببلادنا لا تبرر اصلا هذا التشدد المبالغ فيه ! فهل سينتشر الوباء فقط في الساعات الليلية دون الساعات النهارية ؟ وما المانع من زيادة ثلاث ساعات في مدة فتح المحلات ؟ ولا اعتقد ان الوباء سينتشر اكثر فقط في هذه الثلاث ساعات ؟ بل وهذه المدة ستربح الاقتصاد كثيرا من وراءها ! هذا اذا استثنى ان هذا التدبير اصلا لا معنى له خاصة بالليل لان اغلب الناس تدخل بيوتها ولا يحصل نفس الازدحام الذي يكون نهارا وهو الذي يجب مراقبته وتوفير التدابير الاحنرازية اللازمة !
ياريت يعتمد هذا التوقيت في الصيف فقط لانه اضر بالبلاد وبالعباد وفتح الباب على مصراعيه لقطاع الطرق وقطع سبيل عباد الله بالسيوف.
الزيادة في الساعة و النفصان في سلم ترتيب الدول عادي
الي تسبب في الزيادة ديال هاد الساعةوباقي مصمم على زيادتها الله يزيدو عذاب الدنيا والاخرة
كل من هو مسؤول على زيادة الساعة الله يزيدو عداب فعداب فدنيا وفالأخرة
اشمن ساعة صيفية وهي على دور السنة لحماق هذا مكناستغناو عليها سوى في شهر رمضان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سؤال:
اذا كانت الحكومة تبقي على هذه الساعة المشؤومة طيلة السنة….فما المغزى من ارجاع الساعة القانونية في شهر رمضان فقط..؟؟؟
واش بغيتو تبقاو تفكروا الشعب دائما بأنكم قولبتوه…
يقول فقهاء الافلاس و التخلف في الحكومة ان الدولة توفر كثيرا من الطاقة بإضافة هذه الساعة المشؤمة….وسؤالي لهم هو:
لم يتفتق دماغكم الجامد الذي لا يعرف إلا النقيل عن كذبة افضل…؟؟
اذا كان هذف اضافتها هو اقتصاد الطاقة..فهناك حلول اخرى اكثر نجاعة و ربحية اعطيكم حلين منها مثلا:
لماذا لا يتم تعميم الطاقة الشمسية على جميع مباني الادارات الوطنية و فرضها على كبريات الشركات..وبهذه الطريقة لن تقتصدو في الطاقة فقط بل ستساهمون ايضا في حماية البيئة.
الحل الثاني:
لماذا لا تعتمدون التوقيت المستمر في العمل في جميع الادارات و المدارس و الجامعات….؟؟..بهذه الطريقة لن تقتصدو الطاقة فقط..بل ستساهمون في التقليل من انبعاتات الكربون بالنصف و ستعملون على التقليل من التلوت السمعي في المدن و في خفض حوادث السير والاختناقات المرورية الذي يسبب التعصب و في الرفع من مستوى التعليم و اداء الموظفين.
رأيي الشخصي..؟
انا افضل بكثير الحل الثاني.
شعب جبان يرضخ لأي شيء يسمع (توقيت قانوني) و (توقيت صيفي) رغم ان هده مسالة تغيير التوقيت في يده فبالاحرى المشاكل الاخرى اليومية التي يعاني منها
وفي التعليقات تجد البكاء والعويل
ارادة التغيير غائبة للاسف
والله سأصوات إلا على الحزب الذي يستطيع أن يعود لنا بساعة ݣرينيش العادية فقط وتكون ضمن برامجه الأولى
الله لا يوفقكم …………………
لتصحيح ااسمه لتوقيت الفرنسي أما ناس لى تقول العثمانى لا هو لا غيرو رآه كلشي عارف من لفوق كتسير البلاد إذا اخنوش ينجح التوقيت وكل شي يبقا فمحلو
الله يخد فيكم الحق في دنيا والاخيرة انشأ الله لسبب هده الساعة لا قانونية المرض كطيح علي الشعب كاسعيق حبس كبير ايمتا اكن العفو من هد مشاكل حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم انشري هسبريس وشكرا
الله ياخد فيكم الحق كرفستونا و عدبتونا بها، حسبي الله و نعمة الوكيل فيكم
هدا الساعة المشؤومة تطبق فقط على الموظفين الصغار اما الكبار فلا يبالون لها لانهم لا يلتحفون الى عملهم حتي الحادية عشر صباحا، اللهم ان هدا منكر.
واش هد المسؤول شاف غير الساعة يزيد فيها مابلوش نسبة الفقر والبطالة والهاشاشة واش حنا أنوصلو لفرنسا لأنتعاندو معها لمهليا في شعبها وموفر كل شيء أما حنا تنشوفو وليس لنا لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم اني أسألك الانتقام من الذي كان سببا في التوقيت الصيفي المشؤوم
حسبنا الله ونعم الوكيل….يارب اهدي هؤلاء المسؤولين عن هذه الساعة للتراجع عنها لانهم يعرفون بان مساوءها كثيرة وليست لها اي محاسن.
لا يحملون من الإسلام سوى تلك اللحي المنتوفة والباهتة إنه ” حزب الندالة والرأسمالية” لايهمهم سوى إرضاء أسيادهم وقراراتهم كلها ضد المواطن وحتى الأحزاب الأخرى المشاركة معهم في المحكومة من منهم طالب بإلغاء الساعة المشؤومة المضرة بصحة المواطن ؟ الجواب : لا أحد !!! أين الاستقلال أين الاتحاد الإشتراكي ووووو
الخزي والعار لأحزاب المصالح والتملق والنفاق وعاش الشعب
المغرب يعود إلى التوقيت المفروض على المغاربة الله يبدل الساعة بأخرى احسن
” الساعة الفرنسية عادت من جديد، هنا تعرف بأن المغرب مسير وليس مخير، عندما تتحكم فيك دولة أخرى…! “
يا ليت تخليو هاد الساعة زايدة دائما نافعاني فالبيع والشراء فسيدي قاسم
حنا عندنا التوقيت الصيفي على طول فصول السنة
واش كضحكو علينا بهاذ الإعلان…..
الله يخد، فيهم الحق، و الله يزيدهم عذاب، فعداب، زعمة فرمضان كتنقصوها. مفهمتش و اش غدي نتلفو على الاوقات الصلاة و لا مكين حتي فرق، الفرق هو ملي كترجع الساعة توقيتها المعتاد سبحان الله الوقت كيدوز مزيان عكس هذا الساعة لي، معذب عباد الله
خير الامور اوسطها.ولا خير في ” شد الحبل ” . النقاش حول زيادة 60 دقيقة في التوقيت لن ينتهي ابدا.والحكومة متمسكة برايها في الموضوع رغم تذمر الكثير من المواطنين.يبقى الحل الوسط الذي – ربما قد يكون صالحا – هو تقسيم السنة الى جزئين . زيادة ساعة ابتداء من فاتح ابريل من السنة. وحذفها ابتداء من فاتح اكتوبر .اي 6 اشهر لكل توقيت. الاشكال كله في فترة الشتاء . ومع ذلك كان على المسؤولين استثناء بعض القطاعات من هذا التوقيت اهمها التعليم وبعض القطاعات الاخرى كالجماعات المحلية ووزارة الصحة. وبصفة عامة زيادة 60 دقيقة انتقدها جل المواطنين ….بدون اية نتيجة والحكومة مصرة على بقائها.
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله في هذه الحكومة تخدم ضد مصالح الشعب. ملاحضة أرجو من المعلقين الكتابة باللغة العربية لأننا لانفهم ما يكتبون بالدارجة
الله ياخد فيكم الحق… اجلا غير اجل
الله ياخد فيهم الحق يا ربي هاد ساعة ما فيها باركة
لاحول ولاقوة الا بالله. يجب ان يرفض المغرب هذه التبعية لفرنسا. لينتقل تدريجيا الى سلالم الولايات المتحدة لنخرج من هذه الدوامة.
هذا الساعة الإضافية هي اكبر انجاز في تاريخ حكومة البيجيدي وهي جد مسرورة بهذا الإنجاز التاريخي في عهدها