المغرب يعود إلى اعتماد "التوقيت الصيفي"

يعود المغرب إلى اعتماد “التوقيت الصيفي” بإضافة ساعة على توقيت “غرينتش” ابتداء من صباح الأحد.

ويرتقب أن يضيف المغرب 60 دقيقة على التوقيت القانوني، الذي تم اعتماده في شهر رمضان، عند حلول الثانية صباحا من يوم الأحد 16 ماي الجاري.

قطاع الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أفاد في بلاغ سابق بأن هذه الساعة الإضافية تأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018)، المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، وقرار رئيس الحكومة رقم 3.17.21 الصادر في 16 من شعبان 1442 الموافق 30 مارس 2021 بشأن تغيير الساعة القانونية.

وتثير الساعة الإضافية في المغرب الكثير من السجال والانتقادات، إذ يرى الرافضون لاعتمادها أنها تتسبب في اضطرابات نفسية وصحية وسلوكية.