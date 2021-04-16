المغرب يفتح تفاوضا جديدا مع شركات لقاح "كورونا"

المغرب يفتح تفاوضا جديدا مع شركات لقاح "كورونا"
صورة: أرشيف
الجمعة 16 أبريل 2021 - 09:44

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن المغرب قرر فتح تفاوض جديد مع الشركات المنتجة للقاحات “كورونا”؛ وذلك بهدف التسريع من عملية جلب أكبر عدد من الجرعات، لتأمين المناعة الجماعية للمغاربة.

وقال مصدر هسبريس إن عدم وفاء المزودين الرئيسيين للمملكة بالتواريخ التي يتم تحديدها جعل المغرب يعجل بفتح قنوات التفاوض مع عدد جديد من منتجي اللقاح في العالم، مسجلا أن الهدف هو ضمان استمرار تلقي المغاربة للجرعات.

يأتي هذا القرار في وقت ينتظر في المغرب، حسب ما كشف عنه رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، Li Zhanshu، تزويد المملكة المغربية بحوالي 10 ملايين جرعة من اللقاحات خلال شهري أبريل وماي من السنة الجارية.

التفاوض المناعة الجماعية لقاح كورونا منتجي اللقاح

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
مع زهير بهاوي
الخميس 15 أبريل 2021 - 21:30 2

مع زهير بهاوي

صوت وصورة
دموع حلايقي شهير بساحة الفنا
الخميس 15 أبريل 2021 - 20:32 19

دموع حلايقي شهير بساحة الفنا

صوت وصورة
صرخة عمّال في طنجة
الخميس 15 أبريل 2021 - 20:01

صرخة عمّال في طنجة

صوت وصورة
احتجاج مهنيي الطاكسيات
الخميس 15 أبريل 2021 - 19:23 7

احتجاج مهنيي الطاكسيات

صوت وصورة
علاش تسمات الشباكية
الخميس 15 أبريل 2021 - 18:00 30

علاش تسمات الشباكية

صوت وصورة
التقوى والتحكم في الشهوات
الخميس 15 أبريل 2021 - 17:00 6

التقوى والتحكم في الشهوات