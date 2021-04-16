المغرب يفتح تفاوضا جديدا مع شركات لقاح "كورونا"

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن المغرب قرر فتح تفاوض جديد مع الشركات المنتجة للقاحات “كورونا”؛ وذلك بهدف التسريع من عملية جلب أكبر عدد من الجرعات، لتأمين المناعة الجماعية للمغاربة.

وقال مصدر هسبريس إن عدم وفاء المزودين الرئيسيين للمملكة بالتواريخ التي يتم تحديدها جعل المغرب يعجل بفتح قنوات التفاوض مع عدد جديد من منتجي اللقاح في العالم، مسجلا أن الهدف هو ضمان استمرار تلقي المغاربة للجرعات.

يأتي هذا القرار في وقت ينتظر في المغرب، حسب ما كشف عنه رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، Li Zhanshu، تزويد المملكة المغربية بحوالي 10 ملايين جرعة من اللقاحات خلال شهري أبريل وماي من السنة الجارية.