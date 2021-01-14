المغرب يفرط في هزم الجزائر بـ"مونديال اليد"

حقق المنتخب الجزائري فوزا مثيرا على نظيره المغربي 24 / 23، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر.

وشهد الشوط الأول تألق المنتخب المغربي الذي أنهاه لصالحه بنتيجة 15 / 8، كما تصدى حارس مرماه ياسين الإدريسي لثلاث رميات جزاء مترجما بذلك تفوق منتخب بلاده.

وفي الشوط الثاني، جاء الأداء قويا بين الفريقين، إلا أن المنتخب الجزائري نجح في العودة من بعيد ليحسم الشوط الثاني والمباراة لصالحه بنتيجة 24 / 23.

ومنح الفوز المنتخب الجزائري أول نقطتين له في لبطولة، فيما تستكمل منافسات المجموعة السادسة بمواجهة أخرى تقام مساء اليوم الخميس، تجمع بين منتخبي البرتغال وأيسلندا.