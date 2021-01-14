المغرب يفرط في هزم الجزائر بـ"مونديال اليد"

حقق المنتخب الجزائري فوزا مثيرا على نظيره المغربي 24 / 23، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر.
وشهد الشوط الأول تألق المنتخب المغربي الذي أنهاه لصالحه بنتيجة 15 / 8، كما تصدى حارس مرماه ياسين الإدريسي لثلاث رميات جزاء مترجما بذلك تفوق منتخب بلاده.
وفي الشوط الثاني، جاء الأداء قويا بين الفريقين، إلا أن المنتخب الجزائري نجح في العودة من بعيد ليحسم الشوط الثاني والمباراة لصالحه بنتيجة 24 / 23.
ومنح الفوز المنتخب الجزائري أول نقطتين له في لبطولة، فيما تستكمل منافسات المجموعة السادسة بمواجهة أخرى تقام مساء اليوم الخميس، تجمع بين منتخبي البرتغال وأيسلندا.
الفريق الوطني ابان عن تهاون فظيع خلال الشوط الثاني فريق هاو و ضعيف ذهنيا بشكل غريب و عجيب انهار بعدما كان متقدما بشكل مريح في الشوط الأول. هنيئا للفريق الجزائري بكل روح رياضية على ثقته بنفسه و هنيئا لمدربه الفرنسي الذكي و الذي عرف من أين تأكل الكتف و الضلعة بالرغم من أنه فريق متواضع. هاذي هي نتيجة غياب 14عشرة سنة عن المنافسة الدولية و غياب بطولة وطنية قوية. صورة البوحديوي في أخر المقابلة (الفقسة السيد كينتف فشعرو) تدمي القلب و الروح و تعري عن الواقع المرير لرياضة المغربية حتى المصريين لم يستوعبوا غباء المنتخب. الخدمة لي دار الحارس المتألق الإدريسي ضربوها لو في الزيرو. حظ موفق للفراعنة و نسور قرطاج و العنابي و ثعالب الصحراء و منتخب البحرين. لا تنسونا بالديسلايكات و شكرا.
مبروك لفريقنا الجزائري الأبي ، المنتخب المغربي باع الدب قبل قتله.
لم أر في حياتي المنتخب الجزائري صاحب التاريخ الكبير في هذه اللعبة بهذا المستوى الهزيل و لم أر المنتخب المغربي بهذا المستوى الجيد و خاصة الحارس المتألق و لولا نقص الخبرة لكان فاز، لأن فريق فائز بفارق ثمان نقاط لا بد عليه أن يصمد و يفوز بالمباراة، مبروك للجزائر و هاردلك للمنتخب المغربي الذي كان يستحق الفوز بكل حياد و موضوعية، أما الفريق الجزائري فقد حان الوقت لإعادة النظر في سياسة تسيير هذه اللعبة التي لها شعبية كبيرة في الجزائر.
واخيرا ، أخيرا، فكت عقدة المغرب، الفريق الجزائري يانتصر بفارق هدف علي نظيره المغربي ، انجاز واي انجاز في نظر الاخوة الجزائريين، الكل يهنيء ابتداء من الرئيس!!! وزير الشباب!! وصفوهم بالابطال؟ مادا يعني كل هذا؟ ببساطة مدي الاخفاقات التي عرفها التنافس المغربي الجزائري ليس فقط في المجال الرياضي، بل وفي جميع المجالات، حيت كانت النتائج كلها تميل في كفة المغرب نتيجة الرزانة والحكمة والدبلوماسية الذي يتحلي بها أعضاء الفريق المغربي مقابل البلابلا والفساد والتبعتر الدي يعرفه الطرف الآخر، ياخاوة راها فقط مقابلة في كرة اليد، فيها رابح وخاسر والروح الرياضية يحب ان تكون هي السائدة، انا بعدا لم اسمع ولم اري قط في حياتي رئيس في عز مرضه يهنيء بمناسبة مقابلة، نتفهم هدا عندما يتعلق الانر بكاس العالم او الكاس القارية، يعني عندما يستدعي الامر التهنئة، او لانها مقايلة ضد الفريق المغربي العدو اللدود، بعبارة اخري لو تعلق الامر بفوز ضد بلد آخر غير المغرب، هل ستكون هاته السخافة ، عقدة هدا هو الصواب، طيب ياسيادة الرئيس وماذا عن الصناعة اوالفلاحة اوالاقتصاد، الخ… ..الله يستر العيوب
فعلا ضيعو الفوز بغباء بعد ان انهوا الشوط الاول بسبعة نقط كفارق… وقع لمدربهم كالذي اذهب النفط في مسار ولم يتمكن من ضغط زر الحفظ.
نقص الخبرة كانت هي الفاصل و الانهيار البدني واضح للفريق المغربي في ربع ساعة الاخيرة
النتيجة كانت منطقية لأن المغرب ليس بلد كرة اليد،وإذا أراد ذلك فلابد من العمل ،اقامة معسكرات مستمرة ،والاهتمام بالقاعدة،ودعم الأندية للمشاركة افريقيا ،فعندما كان الكوكب المراكشي يقارع افريقيا كان منتخبنا بخير ،مالم يكن متوقعا اليوم هو السيناريو فقط ،نحن بلد الريكبي والتنس والكرة الحديدية فضلا عن كرتنا كرة القدم فلنسعد فيها مجدنا.
اول مرة مقال يتعلق بالجزائر لا يوجد فيه تعليقات
العجب
اوّل تعليق. viva l’Algérie123 و حظّ موفّق للمنتخب المغربي الشقيق
كانت مبارة رائعة من الطرفين و كان الفائز هي الروح الرياضية و في الآخير كان الحض من جانبنا و إدا كان الفوز للجزائر فأن التقدير يرجع للمغرب و هده هي الرياضة اليوم لك و غدا عليك
نتيجة معاكسة بالفعل والجواب موجود في عنوان المقال فان تنتصر قي الشوط الاول بحصة عريضة خمسة عشر لثمانية وتنهزم في ءاخر المبارات بفارق نقطة واحدة اي باربعة وعشرين لثلاثة وعشرين يعني ان هناك احتمال رءيسي الا وهو نقصان اللياقة البدنية لدئ اللاعبين ليتمكنوا من مجاراة الخصم والاحتفاض بالنتيجة الايجابية للشوط الاول مع امكانية زيادة اهداف اخرئ نتمنئ لهم حظ سعيد وموفق في باقي المباريات وما ضاع جهد نابع من القلب .
L’excès de confiance du coach dans certains de ses joueurs, la mauvaise gestion des dernières minutes du match, les pertes du ballon en raison du manque de précision dans les passes ainsi qu’une condition physique apparente ont fini par céder la victoire à l’équipe adverse sur un plateau d’argent. Cet échec inattendu et imprévisible durant les dernières minutes de la fin de la partie a surpris même les commentateurs de la rencontre.Le staff technique a eu quoi ruminer pendant longtemps .Bref ,une vraie déception difficile à oublier.
congrats for Algeria et hard Luck pour le Maroc avec fair play.
مدرب فاشل ولا يملك مقومات المدرب الكفء والذكي.يجب تغييره في أقرب فرصة
اولاد النصارى عندهم المغاربة فالدم غير انتهت المقابلة بدؤوا فالتغار يد تقول حرو فلسطين . يمكن يتحلفو مع الشيطان ضد المغرب
المدرب أخفق، متى تنتهي مع زمن الحديوي…
اسمع لكلامه قبل ٤ دقاءق واسمع للمدرب الفرنسي …..
الاشقاء المغاربة تفوقوا من الجميع النواحي الا في النتيجة. حظ موفق ان شاء الله في المقابلات القادمة.
ضيع المنتخب المغربي فرصته الوحيدة للتأهل لأن الأمر من عاشر المستحيلات أمام ايزلاندا والبرتغال الفريقين القويين
Nous devons tous encourager notre entraîneur et nos joueurs, il reste encore 2 matches
الرئيس الجزاىري اهبل صافي هادي اسبوع اوهوا ايشجع فالمنتخب انتاعوا باش يربح المغرب باغي غير شي انتصار اعلى المغرب كيف اما كان وخا في لعبة حابة ههههه.واسي ثبوت اديها في اعظامك راه ادعاوي الشرفة خرجو فيك والى ما ارجعتيش لله راك غادي تمشيليم الرجل الاخرى.
ناري على منتخب هاوي أخطاء قاتلة في الشوط الثاني و المرمى فارغ بدون حارس بعدما كنا رابحين بفارق كبير فالشوط الأول البوحديوي مسكين كان غاينتف شعرو بالفقصة مرضتونا الله إعطيكوم الذل
الغباء الجزائري حول مقابلة رياضية عادية الى مواجهة سياسية تركز عليها القنوات الجزائرية.
اقصى ما يمكن أن تحققه الجزائر هو الفوز على المغرب و لو بفارق نصف نقطة لأنها تعلم أنها ستعود خاوية الوفاض من البطولة و المغرب ايضا ربما تونس أو القطريين و المنظم قد يذهبون الى الدور الثاني أما جوج بغال فمشاركتهم فقط ضرورة شعرية لملء الفراغ .
على العموم مبروك هذه الفرحة للجزائريين وأما المغرب فالمهم أن لا تخلف الميعاد في القريب العاجل.
سأذهب الآن لأشاهد مبارات بادو الزاكي 3-1 ثم مقابلة بن شيخة 4-0 . إن الذكرى تنفع المسلمين