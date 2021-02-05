المغرب يقترب من تطعيم نصف مليون شخص ضد فيروس "كورونا"

بعد مرور قرابة أسبوع على انطلاق عملية التطعيم ضد “كورونا”، التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها الخميس الماضي، تقترب المملكة من تلقيح نصف مليون شخص موزعين على كل ربوع البلاد، بحيث تهم المرحلة الأولى من التلقيح العاملين في الصفوف الأولى والأشخاص المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 70 سنة.
ووفقا للنشرة اليومية لوزارة الصحة، وصل عدد المستفيدين والمستفيدات من التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد 408235 شخصا إلى حدود مساء الجمعة. وتمرّ العملية الوطنية وسط أجواء إيجابية، بحيث تخوض الأطقم الطبية معركة جديدة لإنجاح “التلقيح” وسط المغاربة، بينما تبقى آمال أصحاب “البذلة البيضاء” متعلقة بـ”تحقيق المناعة الجماعية”.
وعلى الرغم من أن الطريق نحو “اللقاح” كان صعبا شاقا في ظل تسابق الدول والشعوب للحصول على “التطعيم”، فإن المغرب استطاع أن يحقق ما لم تقدر عليه عدد من الدّول المتقدمة، ومكن انخراط الأطقم الطبية ونجاعة الإستراتيجية الوطنية من تلقيح أكثر من 400 ألف شخص خلال 6 أيام فقط.
واستفادت شرائح مدنية وعسكرية من لقاح “سينوفارم” الصيني، ولقاح “أسترازينيكا” البريطاني، بينما تتواصل العملية في صفوف الأطر الصحية والأمنية والتعليمية، على أن الأولوية تعطى للمصابين بأمراض مزمنة والذين يعانون الهشاشة الصحية؛ بينما سيتم تعميم التلقيح في مرحلة ثالثة على البالغين من العمر أزيد من 44 سنة، ثم يعمم بعد ذلك على باقي الفئات العمرية.
وخلال الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المغربية أنها طلبت 65 مليون جرعة من لقاحات COVID-19 من شركة Sinopharm الصينية وشركة AstraZeneca البريطانية. بينما سيكون على سلطات البلاد تفعيل “دبلوماسية اللقاح” من أجل الحصول على مصادر للتطعيم ضد كورونا.
وتقود الحكومة المغربية، بمعية وزارة الصحة، حملات تواصلية “مكثفة” لإقناع المغاربة بجدوى اللقاح الصيني وفعاليته من أجل الحد من انتشار فيروس “كورونا”؛ بينما يصر مواطنون كثر على التشكيك في مصداقية الخطاب الرسمي، إذ ينظرون إلى عملية التطعيم برمتها بنوع من الريبة.
يعني سنلقح 2مليون في شهر يعني المغرب يحتاج مايقرب من سنتين لكي نلقح الشعب كله وسنتين في لفاح التاني يعني 4سنوات
انا عمي عمره 75 سنة وقد قام بعمل عملية على القلب منذ ثلاثة اشهر, وبالرغم من ذلك قام باخد اللقاح اظن قبل اربعة ايام, وهو الى حد الساعة في حالة جيدة.
350 ألف مغربي خلال 5 أيام فقط,
و طفرناه بكري، هاذ الرقم خصو يكون يومي، ماشي اسبوعي، هاكا غادي نبقاو حتى العام الجاي، ماشي رمضان.
4000 مركز، ديرو غير 100 في النهار لكل مركز، صعيبة هادي؟؟ و فين هيا ديك 200 الف ملقح في اليوم، حادكين غير في الشفوي.
أسوأ حكومة في التاريخ، على رأسها الرئيس الفرناس، وزير الصحة، و ديك وزير التعليم اللي لا علاقة، واش اي بوهالي فهاذ البلاد كيطلع رئيس و وزير ؟؟!!
و زادوها نقصو التحاليل، في حين الامارات علات ل 150 الف في 24 ساعة، احنا مكنديروش حتا 15 الف دابا.