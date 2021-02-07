المغرب يقترب من منع استخدام المبيدات المحظورة أوروبياً

علمت هسبريس من مصدر مطلع أن المغرب يقترب من إصدار قرار بمنع استخدام المبيدات المحظورة أوروبيا، حيث سيتم خلال الشهر المقبل مراجعة التراخيص الممنوحة لعشر مواد فعالة، من بينها “البركوات”.

وتشكل هذه المواد الفعالة والخطرة، وفق مصدر الجريدة، موضوع مجموعة من الدراسات والأبحاث، التي أكدت أن استعمالها يشكل خطرا محتملا على صحة الإنسان والبيئة، إذ أن مادة “البركوات”، مثلا، يمكن أن تتسبب في مجموعة من الأمراض مثل باركنسون وإضعاف عمل الرئتين وحتى سرطان الدم.

وتساءل المصدر ذاته “هل سيتحمل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) واللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية مسؤوليتهما، ويقومان بمنع استخدام هذه المواد الخطرة في تركيبة المبيدات الفلاحية؟”.

وكان تقرير لمنظمتي “غرينبيس” و”بابليك آي” قد كشف عن تصدير أطنان من المبيدات الخطيرة إلى 85 دولة بالعالم، من بينها المغرب، على الرغم من أن هذه المواد يحظر تسويقها على التراب الأوروبي.

من جهته، أكد “أونسا” أن القطاع الفلاحي المغربي معني بـ8 مواد فعالة فقط من بين 41 مادة فعالة واردة في التقرير المذكور، حيث تم سابقا سحب 4 منها من السوق الوطنية (Propargite، Atrazine، Carbendazime، Acetochlor)، في حين برمج “أونسا” مراجعة كل من “البركوات” و”1،3- ديكلوروبروبين”، و”سياناميد الهيدروجين”، و”ترياسولفورون” خلال العام الجاري.

وفي وقت سابق أعلن “أونسا” أن اجتماع اللجنة الوطنية للمبيدات في شهر يوليوز المنصرم قرر مراجعة التراخيص الممنوحة لعشر مواد فعالة. ويتعلق الأمر بكل من “الکولوروتالونیل” و”الدايمثوات” و”الديكاوات” و”الفنتیون” و”الكلوفوسینات” و”الهكساكونازول” و”الميتوميل” و”البركوات” و”التياكلوبريد” و”التيرام”.