المملكة تلعب أدوارا دبلوماسية إيجابية في إعادة الاستقرار السياسي لمالي

لم يصدر المغرب بعد موقفا بخصوص الأزمة في دولة مالي على خلفية اعتقال الجيش المالي رئيس البلاد المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، في وقت تسعى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى حلحلة الأزمة الجديدة عبر وساطة تقودها إلى مالي.
وكان المغرب قد قاد في الانقلاب العسكري الذي شهدته مالي في غشت الماضي وساطة بتعليمات ملكية، حيث زار حينها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج باماكو والتقى عددا من الشخصيات الرفيعة لتقريب وجهات النظر والمساهمة في تسوية النزاعات والاضطرابات السياسية في مالي.
وبدأ وفد من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “ايكواس” بباماكو وساطة في مالي، في مسعى لفك خيوط الأزمة المستجدة في البلاد على خلفية اعتقال الرئيس الانتقالي باه نداو ومختار وان، وتجريدهما من صلاحياتهما، قبل تقديم استقالتها؛ وذلك في أعقاب الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة.
وأدان مجلس الأمن الدولي، أول أمس الأربعاء، قيام الجيش في مالي باعتقال رئيس البلاد المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان. ودعا المجلس الأممي إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المسؤولين المعتقلين، وحث قوات الجيش والأمن على العودة إلى الثكنات على الفور”.
وفي ظل صعوبة التنبؤ بتطورات الأزمة في مالي، يبدو أن المغرب وضع مسافة إيجابية من الأحداث المتسارعة في هذا البلد الإفريقي، في وقت تركز جهود الدبلوماسية المغربية على حلحلة الأزمة المتفاقمة مع إسبانيا.
وأعلنت الجزائر، التي لها حدود جنوبية مع مالي، الثلاثاء، دعمها للسلطات الانتقالية في مالي، ورفضها إزاحتها بالقوة، بعد أنباء عن احتجاز الرئيس باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان من قبل عسكريين.
وتعيش دولة مالي على وقع أزمة سياسية متسارعة؛ فبعد الإطاحة بالرئيس المالي المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا في 20 غشت الماضي، عاد قائد الانقلابيين الكولونيل أسيمي غويتا بانقلاب آخر ضد الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس حكومته مختار وان، حيث كان من المفروض أن يقودا البلاد إلى غاية 2022؛ موعد إجراء انتخابات جديدة وانبثاق سلطة مدنية.
وكان الكولونيل أسيمي غويتا، الرجل القوي الذي أطاح برئيسين في أقل من عام، قد شكر الملك محمدا السادس على مساهمة المغرب لفعالة في الجهود التي بذلها في انقلاب العام الماضي من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة في البلاد.
وكان السفير المغربي في باماكو، عقب الانقلاب الأول الذي شهدته البلاد قبل حوالي تسعة أشهر، أول دبلوماسي يجري اتصالات مع السلطة الجديدة حينها؛ لكن يبدو، اليوم، أن هناك تريثا مغربيا قبل القيام بأي وساطة في هذه الأحداث.
وتسير الأوضاع في مالي، وفق مراقبين، إلى تركيز السلطة في يد العسكريين، بعد “الخطأ” الذي وقع فيه رئيس البلاد المؤقت باه نداو بتجاهله للقادة العسكريين الذين أطاحوا به اليوم؛ وهو ما يفسر عدم تسرع الرباط إلى إعلان موقف واضح من الأزمة الحالية، خلافا للأزمات السابقة في هذا البلد الإفريقي.
ولعب المغرب، تاريخيا، أدوارا كبيرة في إعادة الاستقرار السياسي في مالي، خصوصا من خلال العلاقة التي تجمع المملكة مع الزعماء الدينيين في مالي والقادة السياسيين.
وأفرج العسكريون في مالي، الخميس، عن رئيس البلاد ورئيس الوزراء الانتقاليين؛ لكنهم أحكموا القبضة على السلطة.
وقال مسؤول عسكري مالي إن الكولونيل أسيمي غويتا، المحرض على ما يرقى إلى انقلاب ثانٍ في خلال تسعة أشهر، “تولى، حتى إشعار آخر، منصب الرئيس الانتقالي”.
الجسم الديبلوماسي الأزرق لمزرك أصبح عالة طفيلية يقتات من الصاليرات السمينة,التعويضات السرطانية مقابل إخفاقات مريعة!عوض تأدية واجبها,مهمتها المتمثلة في تمثيل البلاد بشكل مشرف،الدفاع عن مصالحها باستراتيجية عمل منتجة،حل الأزمات في صمت,تجنب طفوها,ظهورها إلى السطح،الديبلوماسية الزرقاء لمزركة أضحت تتسبب,تفتعل الأزمات بالتسلسل مع الأصدقاء،الشركاء و”الحلفاء” قبل الخصوم و”الأعداء”!إجرام ديبلوماسي في حق المصالح العليا للشعب والبلاد!جعجعة,فشل في برلين!ضجيج و تأزم في مدريد!نوم عميق وحفلات في باريس!تكمش وانكماش في واشنطن!جمود تام و كامل في موسكو و لندن!خفوت و شبحية في بكين!تطبيع و تضبع في تل أبيب!صفرية، رزية و”رمزية”هامشية في الدول العربية والإسلامية!كلفة مالية هائلة وإنجازت معدومة منعدمة!ديبلوماسية القرابات،الولاءات،لبريوات،القفطانات، التشيكات و ربما الشيكات تحت الطاولة!ديبلوماسية تضع الخشونة مكان الليونة والليونة مكان الخشونة!ديبلوماسية سخنت،بتسرع و هرولة،ظهرها و رأسها بالتطبيع!ديبلوماسية “الجَّبْهة”و تخراج العينين!ديبلوماسية الشكليات والصورة!صدقت وآمنت بالتويتة، بالحبر،الخريطة والكاميرا !
ديبلوماسية الشكليات والصورة!صدقت وآمنت بالتويتة، بالحبر،الخريطة والكاميرا! و ليست ديبلوماسية الثقافة،العلم، الاستراتيجيا،الاستباق،الاستشراف،التقدم مع الحذر،الحذر مع الجرأة!كم لدينا من سفير؟160 على الأقل!كم من قنصل؟500 على الأقل!كم من موظف ديبلوماسي؟5000على الأقل! ماذا أنجزوا؟لاشيئ!مع التكنولوجيات الحديثة والرقمية، نحتاج فقط لتواجد ديبلوماسي إقليمي مع سفارات و قنصليات فعالة و نشيطة في العواصم الرئيسية مقابل الإنجازات!بدون ذلك،يجب إعلان نهاية الديبلوماسية وإغلاق دكاكينها الاسترزاقية الفاشلة المفلسة!فقط ملاحظة!سمعنا فقط عن الوساطة القطرية والمصرية في الحرب الأخيرة!تهميش كلي و ساحق لمحور التطبيع!الفرق بين الديبلوماسية الحية والديبلوماسية الميتة! روسيا تمتلك ديبلوماسية حية; و “اليد الميتة” لمن ليس له علم بها!الديبلوماسيون الروس يتحدثون باللغة العربية بطلاقة و بدون اللحن والتلعثم فيها!يفعلون ذلك بتفوق على الزعماء،الوزراء والديبلوماسيين العرب؛ إلا ما ندر! سمعنا عن القنصل و زوجته اللذين سلطا ابنهما البار،”المريض”على الخادمة ليتدرب باغتصابها!تدريب وإنجاز ديبلوماسي!
الاستثمار وضخ الاموال في بلدان جنوب الصحراء مستعمرات فرنسا يعتبر مغامرة غير محسوبة العواقب لان هذه البلدان لا تعتبر دول اَي تنعدم فيها المؤسسات القارة والحق والقانون وانعدام الاستقرار وتغيير الانظمة الحاكمة باستمرار والحروب الأهلية وعليه ربط علاقات مع قوية فيها استثمار كبير يعتبر من المخاطر الكبيرة !! قد يضيع كل شيء بين عشية وضحاها
قارة كحلة عامرة حقد و حسد و طمع و انقلابات. الافريقي ملئ ما يتمكن من المال او السلطة ما يطغى على خوه الافريقي، واخا هادشي فجميع البشر و لكن الكائن الافريقي شمالا و جنوبا و غربا و شرقا سابع تخلف و حيوانية.
المملكة المغربية للأسف تساند أبشع الرؤساء الأفارقة والديكتاتوريين
لازم نحلو حريرتنا حنا أبعدا
الحمدلله مغربنا الحبيب من حسن إلى أحسن. تجده دائما في صلب الأحداث من أجل إيجاد الحلول. أسأل الله العظيم أن يحفظ بلدنا الحبيب من كل سوء.