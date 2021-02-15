المغرب يمدد العمل بالتدابير الاحترازية والإغلاق الليلي أسبوعين إضافيين

قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء على الساعة التاسعة ليلا.
ووفق بلاغ الحكومة، فإن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19”.
ويأتي القرار، يستطرد المصدر، على إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.
وتهم الإجراءات الاحترازية إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء من كل يوم.
ويهم القرار حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا، من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.
كما يرتبط هذا الإجراء، على الخصوص، بمنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، وسيتم أيضا الإبقاء على جميع التدابير الوقائية المعلن عنها سابقا.
عيب وعار كان على الاقل يزيد للساعة 11 ليلا …. يجب أن يخرج الشعب للشارع بلاد د الحبس
لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إن هذا منكر
تاتلععبو بالشعب االمغربي كيف بغيتو تزيدو بأسبوعين أو تلاثة إلى أن تكمل سنة 2021 فشلة يححكمون المغرب .
الحكومة الحالية من أسوء الحكومات المتعاقبة على المغرب….
ههههههه واحد محكوم بعامين حبسا افضل من واحد كيسجنوه كل خمسطاش ليوم كيزيدوه وحدة خرى ميساج واضح لايك لي فهمني
ههههههه رمضان منين يقرب زيدو حضر التجول تلاتين يوم ابتداء من السادسة مساءا الى السادسة صباحا
On comprend très bien la dure situation .Mais on à marre un peu de ce virus . Toutes nos activités ont perdu le goût . ya plus du goût .dans les maisons dans les cafés au travail dans nos voyages
On prie dieu que ce mauvais fléaux change et que nos jours seront meilleurs .
un bonjour de la région de safran .
عين العقل.لن نهدم ما بنيناه وراكمناه من مكاسب.وبالنسبة لموضوع حظر التجول ليلا ما عدا الحالات الخاصة فحبذا لو يتم العمل به بصفة دائمة وذلك لمساهمته الإنقاص من الجرائم والإبتعاد عن المخدرات وخاصة الخمور والحانات.
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وإنا نسألك اللطف فيه، اللهم ارحم الضعفاء والمستضعفين.
الهم ان هادا منكر ادان العشاء مور 8 واش. ناس لي راها دير القرارت معايينش معانا فهاد البلاد
جاب الله هاد كورونا تتخرج حتى لمور التاسعة ليلا ،كن كانت تتخرج النهار كلو محال واش تخلي فينا شي واحد !
عادي .. ولفنا هاد شي آصلا بحال يزيدو بحال لا .. كنخرجو فوقاش كابغينا ووندخلو فوقاش مابغينا
حيتاش الى بقينا تابعين هاد الحكومة ما غادي توصلك حتى نشي نتيجة
و الله إلى تقهرنا كيديرو فينا ما بغاو… تقدا صبر …
بغيت للي كيقرر هادشي طيح بيه طوموبيل اونبان فكازا قبل التسعود بشوية باش ايحس بالناس د الطرونسبور پبليك و العداب باش الشعب يرجع لدار مورا الخدمة.
رفقا بالشعب.
حسبنا الله ونعم الوكيل خرجتوا علينا وزدتو مرضتونا والله هذا الشي بزاف
le monde entier est comme ca ,je veux aller de paris a amsterdam et ils m,ont pas laisser il faut le test + une autorisation l,espace scheingen et fermer
شعب مكلخ سرو غير زيدو غلقو وزيدو فالاغلاق شعب العبيد راه والله ميهضرو
فالحقيقة النهار دبا طويل شوية وكان زادو حتى 10 ديال الليل !!! راحنا تضرينا بزاف الله يلطف بنا
انت ارهابي تتكلم بكلام الارهابيين ،منكر ماذا يا ارهابي ، اين المنكر يا متطرف ، انتم سبب خراب العالم ، ما هو المنكر ، و هل نحن منكر ، يا ارهابي ، ما هذه الاساليب التكفيرية ، كفى من المنكر ، اللهم ان هذا منكر .
ما لكم على هاد البلاغات بالتقسيط جمعو لينا كلشي و قولو لينا شحال جات جملة. وا نتوما حلو خليو الناس تخدم على راسها راه حشومة هادشي اللي راكو اديرو فيه
قرارات لا معنى لها وبعيدة عن المنطق و عن الحالة الوبائية في بلادنا….قرارات تخدم جهات معينة فقط….لقد وصل السبل الزبى
في الوقت الذي اوروبا مع عشرات الآلاف من الاصابات و مئات الوفيات تخفف إجراءات التدابير الصحية ، المغرب و ببعض مئات الاصابات ، تأبى الحكومة إلا أن تخلق الحدث، أظن الهدف سياسي اكثر منه وقائي ، لكن شكوانا للرب العالي سياسة قطع الأرزاق لن تزيد الشارع المغربي سوى احتقانا
حكومة فاشلة اللهم ان هدا منكر بنادم تقهر شجعتو غير الشفارة
قرارات فاشلة من حكومة جبانة، الناس عيات وتقهرات االشكوا الله
الله يسد عليهم بيبان الرحمة الله ياخد فيهم الحق يارب خرجو علينا حكومة الباجدة
الله اعطيكم العداب كيف معدبينة،خاص الشعب اتاحد او يخرج اكول الكلمة ديالوا،حيت الحكومة الماندة دايزة حنى ولاد نهارنة محاس بينة حتى واحد،خرجوا هدروا علا حقكم .
واا مرضتووونااا فصحتنا الله يخود فيكوم الحق.. درتو الفتنة كولشي كيجري مع 7 و 8.. الله يعطيكوم مصيبة
عيقتووووو ، سخن الحال، النهار طويل، 8ديال الليل هي اصلا 7 القديمة…حرام عليك، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
حظر التجول بداية من تلساعة التاسعة مساء اصبح متجاوزا …راه غير صلاة العشاء في تلم٢سجد ولات فايتة 9 دالليل…اذن زيدو ساعتين حتى ل11دالليل جزاكم الله خيرا
واش كورونا كاينة غير بالليل ولا كيفاش ؟ واش غاتبقاو علينا من اسبوعين لاسبوعين جيونا من اللخر وقولوا شهر ولا شهرين راه الاغلاق مع 8 مرضنا واش الواحد اللي خارج من الخدمة معطل يجي يبغي يتقدا من الحانوت يلقاه سد يجي يبغي يحسن عند الحلاق يلقاه سد يبغي يتقهوة يحيد ستريس ديال الخدمة يلقا القهوة سدات يبغي يتقدا اللحم يلقا الجزار سد كلشي مع 8 كيسد راه عيقتوا علينا على الاقل ديرو 22 بعدا شوية راه هاد الاجراءات مافيها تا فائدة غا كتزيدو فمعاناة الشعب حيت اصلا اللي كيتاخد بحال هاد القرارات عايش حياة الرفاهية فالفيلات والسيارات الفاخرة والماكلة غير كاشيط وكتلاح والشعب المقهور يبقى يعاني
لطفك يا رب لا ندري بما تأتي به الأيام،المغرب دولة متخلفة،سوق استهلاكية،اقتصادهش،مشاكل خارجية بالجملة الديون ترتفع،الضرائب تثقل أصحاب المحلات،المقولات،…
الحلول غير موجودة،والإغلاق مستمر،الدعم غير موجود.
إلى أين يذهب المسؤولين بهذا الوطن؟
الله أعلم..!
لماذا كل هاد الاغلاق و الضغط على عباد الله لا شئ مفهوم نريد توضيحا حقيقيا
سبحان الله هاذ السلالة الجديدة تتخرج غير مورا 9h
طفح الكيل و لم يعد أحد قادر على هذا الدل أتمنى أن يخرج الناس إلى الشارع للإحتجاج الوضع الويائي مستقر و أنتم تزيدون في تفقير المواطن المسكين .. أكيد أن من يسوغ هذه القرارت يجلس في مكتب مع مكيف و خدم و مرتب سمين شهريا يكفي مواطن عادي للعيش سنتين أو أكثر !!! عيب عيب عيب بلغ السيل الزبى أوقفوا هذه المهزلة رجاءاً
اكبر واكثر حكومة فاشلة عبر تاريخ العالم و ليس المملكة المغربية فقط أكثر حكومة تكره مواطنيها و تريد القضاء عليهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم نطلب من الله تعالى أن يخزيكم و ينتقم لنا منكم و على رأسكم المدعو العثماني الله ياخذ فيك الحق
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم بارك من استبلاد و احتقار المواطن
يأتي هذا القرار تبعا لمنظمة الصحة العالمية وأمريكا
حشومة وبزاف هادشي والله قهرتونا ونهار غادي كيطوال ولات 8كتجي بنهار .يديرو غير شي تعديل يزيدو غير حتال 10 .11 حيت هذا إجرائات قتلاتنا كتر من كورونا
شفت هد الحكومة عجبها الحال تسد علينا فديورنا بدون حلول ؟ واش بغاونا نوضو بحال فرنسا و اسبانيا و هولندا ونديرو الشغب عاد يسمعونا ويقولو لينا صافي راه غنحيدو الاجراءات ؟؟؟ انا كنظن هاذو كيقرقبو على رمضان عقلو عليها رمضان غيسدو عاود
عيش نهار تسمع اخبار اوا هادوك الحافلات و الطوبيسات اللي عامرين بعباد الله نهار كامل ديك الساعة كرونا كتكون ناعسة كتخرج غير في الليل
اودي خليو اسكايرية يبقاو في البيران راه رجعوا ايجيبوا لقراعي لديورهم وابشربوا قدام اولادهم.كلشي ازمر اتبلى.ابحال هاد النوع ماكتجيه لاكورونا ولا يحزنون.
والله حتى عيب
الخدمة ميتة وماتتشوفوش من جهتنا وزايدينها بالاغلاق على الأقل ديروها حتى 10 ديال الليل، وليلنا تنتجاراو بحال حماق
الله يهديكم علينا
تفو على بلاد كدايرا نعلة الله عليكم مفهمتش كهدرو على سلالة الجديدة هيا اصلا مكيناش ملنا حنا او مال اروبا راه سلالة الجديدة هوا ناس مخادماش من شهر مارس او رمضان على ابواب الله ادير لينا شي تاويل ديال الخير منكم
بغيت نعرف واش كورونا كتخرج مور 8 ولا مافهمت ولو صباح مكتكونشي كورونا حتي الي 8 عاد كتخرج هيا
غي قلناها جات قوة مكافحة الارهاب اللباسات و مكتب اف بي اي المغرب قاليك لقاو ارهابي تاينكر المنكر .. اللهم ان هدا منكر …
يجب السماح بالتنقل عبر المدن دون ترخيص
رجعنا عايشين فحبس مخزني كبير حفرو شي قبر و دفنونا أحسن
أحسن توقيت شبعنا راحة بالليل وتهنينا من الخفافيش والمسرات الليلية،تمنيت يبقى دائما
هذا القرار احسن حاجة عجبتني في هذا الحكومة ….. مابقيناش نسمعو الجرائم والتعديات بزاف …. الناس اللي مزيانة غادي دخل فحالها باش ترتاح وتنوض تبدا يوم جديد والناس ديال الليل والمشاكل غادي تعاني وتزاير واللي قلاب على المشاكل غادي يلقا الدنيا خاوية …. وديك الساعة البوليس غادي يدير خدامتو
حكومة وقرارات غير أخلاقية كان على الاقل يبدلو شوية يردو 10 عوض 8 الله ياخد فيهم الحق
اقسم بالله انكم بالغتم!!!!
والله العظيم ايلا بسلتو، معندكوم حتا سبب مقنع، هادا تحكم فقط ،واش نتوما عايشين معانا هنا فالمغرب؟؟؟
لا داعي لتبرير ما لا يبرر، خفضتم عدد التحاليل و بداتم التطعيم، فما دواعي الإبقاء على الغلق في الثامنة؟؟؟؟
أحيانا اسمع كلاما من بعض الاصدقاء و ابناء الحي مفاده أن كل قرارات الحكومة ضد المواطن و أن الغرض من ذلك تحسيس الناس أن لا قيمة لهم و لا يدخلون في الحسبان لتحسييهم .و حين اعترض على آراءهم هذه أنعت بأني لا اعرف وطني.
الآن و الله العظيم بدأت اشك في مثل هذه الاجراءات، لا يمكن أن يخطئ كل هؤلاء الناس، هناك شيء ما غير مفهوم هناك خلل في مستوى ما، إجراءات غير مفهومة تجر إلى استنتاجات غير مريحة!!!!!
فعلا ولنا بحال شي بيادق كيتحكمو فينا كيف بغاو هاذ الحكومة واش دابا لي كيخدم نهار كامل مسكين امتى يقضي غراضاتو او امتى يتقدا ، هاذو كيمرضو علينا
صافي راه الشعب عيا الا بقينا على هاذ الحال راه غادي تنوض الفوضى او مغديش يقدرو يتحكمو فيها حيت صافي وصلنا الحد
اودي بلا ما تقولو لينا ديرو لي بغيتو حتى تكون شي خبار زوينة ديك الساعة فرحونا. اما تمديد فترة الاغلاق ل اسبوعين راه عارفينها الله يصاوب وصافي
بغيت غير نعرف فين كاين هاذ حظر التجول الليلي لي اصلا كاينين شي احياء كيبقاو محلاات ديالهم حالين حتى اشمن الوقت ، صافي راه طفح الكيل حتى امتى غادين نبقاو بحال هكذا
.. . le maroc est un joli pays.nous devons etre fiers
القافلة تسير والكلاب تنباح
شعب غير كينبح وفي الوقع حتى واحد ما يقدر يهضر
ملي ما عجبكشي الحال علاش ما خروجتوشي وعلاش ما طلبتوشي بإسقاط هذا الاجراءت الإحترازية