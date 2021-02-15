المغرب يمدد العمل بالتدابير الاحترازية والإغلاق الليلي أسبوعين إضافيين

المغرب يمدد العمل بالتدابير الاحترازية والإغلاق الليلي أسبوعين إضافيين
صورة: و.م.ع
الإثنين 15 فبراير 2021 - 16:55

قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء على الساعة التاسعة ليلا.

ووفق بلاغ الحكومة، فإن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19”.

ويأتي القرار، يستطرد المصدر، على إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.

وتهم الإجراءات الاحترازية إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء من كل يوم.

ويهم القرار حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا، من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.

كما يرتبط هذا الإجراء، على الخصوص، بمنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، وسيتم أيضا الإبقاء على جميع التدابير الوقائية المعلن عنها سابقا.

الإجراءات الاحترازية المغرب تمديد كورونا

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

56
  • مغترب
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:01

    عيب وعار كان على الاقل يزيد للساعة 11 ليلا …. يجب أن يخرج الشعب للشارع بلاد د الحبس

    133
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ماجد واويزغت
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:01

    لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إن هذا منكر

    106
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أمازيغي باعمراني
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:02

    تاتلععبو بالشعب االمغربي كيف بغيتو تزيدو بأسبوعين أو تلاثة إلى أن تكمل سنة 2021 فشلة يححكمون المغرب .

    52
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • قرارات جائرة و عشوائية
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:03

    الحكومة الحالية من أسوء الحكومات المتعاقبة على المغرب….

    67
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • تقهرنا
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:04

    ههههههه واحد محكوم بعامين حبسا افضل من واحد كيسجنوه كل خمسطاش ليوم كيزيدوه وحدة خرى ميساج واضح لايك لي فهمني

    52
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Maintenant
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:05

    ههههههه رمضان منين يقرب زيدو حضر التجول تلاتين يوم ابتداء من السادسة مساءا الى السادسة صباحا

    28
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • safran
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:05

    On comprend très bien la dure situation .Mais on à marre un peu de ce virus . Toutes nos activités ont perdu le goût . ya plus du goût .dans les maisons dans les cafés au travail dans nos voyages
    On prie dieu que ce mauvais fléaux change et que nos jours seront meilleurs .
    un bonjour de la région de safran .

    17
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • وجدي
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:05

    عين العقل.لن نهدم ما بنيناه وراكمناه من مكاسب.وبالنسبة لموضوع حظر التجول ليلا ما عدا الحالات الخاصة فحبذا لو يتم العمل به بصفة دائمة وذلك لمساهمته الإنقاص من الجرائم والإبتعاد عن المخدرات وخاصة الخمور والحانات.

    -86
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Anas
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:05

    اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وإنا نسألك اللطف فيه، اللهم ارحم الضعفاء والمستضعفين.

    26
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • [email protected]
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:06

    الهم ان هادا منكر ادان العشاء مور 8 واش. ناس لي راها دير القرارت معايينش معانا فهاد البلاد

    35
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي قح
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:06

    جاب الله هاد كورونا تتخرج حتى لمور التاسعة ليلا ،كن كانت تتخرج النهار كلو محال واش تخلي فينا شي واحد !

    40
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:06

    عادي .. ولفنا هاد شي آصلا بحال يزيدو بحال لا .. كنخرجو فوقاش كابغينا ووندخلو فوقاش مابغينا
    حيتاش الى بقينا تابعين هاد الحكومة ما غادي توصلك حتى نشي نتيجة

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مقهور
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:06

    و الله إلى تقهرنا كيديرو فينا ما بغاو… تقدا صبر …

    23
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:07

    بغيت للي كيقرر هادشي طيح بيه طوموبيل اونبان فكازا قبل التسعود بشوية باش ايحس بالناس د الطرونسبور پبليك و العداب باش الشعب يرجع لدار مورا الخدمة.
    رفقا بالشعب.

    18
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • fakhro
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:08

    حسبنا الله ونعم الوكيل خرجتوا علينا وزدتو مرضتونا والله هذا الشي بزاف

    12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • au commentaire 1
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:08

    le monde entier est comme ca ,je veux aller de paris a amsterdam et ils m,ont pas laisser il faut le test + une autorisation l,espace scheingen et fermer

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • abidou
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:09

    شعب مكلخ سرو غير زيدو غلقو وزيدو فالاغلاق شعب العبيد راه والله ميهضرو

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عزيز المغربي
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:09

    فالحقيقة النهار دبا طويل شوية وكان زادو حتى 10 ديال الليل !!! راحنا تضرينا بزاف الله يلطف بنا

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الى .. ماجد واويزغت
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:09

    انت ارهابي تتكلم بكلام الارهابيين ،منكر ماذا يا ارهابي ، اين المنكر يا متطرف ، انتم سبب خراب العالم ، ما هو المنكر ، و هل نحن منكر ، يا ارهابي ، ما هذه الاساليب التكفيرية ، كفى من المنكر ، اللهم ان هذا منكر .

    -26
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • موغرابي
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:09

    ما لكم على هاد البلاغات بالتقسيط جمعو لينا كلشي و قولو لينا شحال جات جملة. وا نتوما حلو خليو الناس تخدم على راسها راه حشومة هادشي اللي راكو اديرو فيه

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:09

    قرارات لا معنى لها وبعيدة عن المنطق و عن الحالة الوبائية في بلادنا….قرارات تخدم جهات معينة فقط….لقد وصل السبل الزبى

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حكومة الطنز
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:09

    في الوقت الذي اوروبا مع عشرات الآلاف من الاصابات و مئات الوفيات تخفف إجراءات التدابير الصحية ، المغرب و ببعض مئات الاصابات ، تأبى الحكومة إلا أن تخلق الحدث، أظن الهدف سياسي اكثر منه وقائي ، لكن شكوانا للرب العالي سياسة قطع الأرزاق لن تزيد الشارع المغربي سوى احتقانا

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مجيب
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:09

    حكومة فاشلة اللهم ان هدا منكر بنادم تقهر شجعتو غير الشفارة

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:09

    قرارات فاشلة من حكومة جبانة، الناس عيات وتقهرات االشكوا الله

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • تاجر
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:09

    الله يسد عليهم بيبان الرحمة الله ياخد فيهم الحق يارب خرجو علينا حكومة الباجدة

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ادريس
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:09

    الله اعطيكم العداب كيف معدبينة،خاص الشعب اتاحد او يخرج اكول الكلمة ديالوا،حيت الحكومة الماندة دايزة حنى ولاد نهارنة محاس بينة حتى واحد،خرجوا هدروا علا حقكم .

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متذمر
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:09

    واا مرضتووونااا فصحتنا الله يخود فيكوم الحق.. درتو الفتنة كولشي كيجري مع 7 و 8.. الله يعطيكوم مصيبة

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي غيور
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:10

    عيقتووووو ، سخن الحال، النهار طويل، 8ديال الليل هي اصلا 7 القديمة…حرام عليك، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • زيدو ساعتين
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:10

    حظر التجول بداية من تلساعة التاسعة مساء اصبح متجاوزا …راه غير صلاة العشاء في تلم٢سجد ولات فايتة 9 دالليل…اذن زيدو ساعتين حتى ل11دالليل جزاكم الله خيرا

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • كفى كفى كفى
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:10

    واش كورونا كاينة غير بالليل ولا كيفاش ؟ واش غاتبقاو علينا من اسبوعين لاسبوعين جيونا من اللخر وقولوا شهر ولا شهرين راه الاغلاق مع 8 مرضنا واش الواحد اللي خارج من الخدمة معطل يجي يبغي يتقدا من الحانوت يلقاه سد يجي يبغي يحسن عند الحلاق يلقاه سد يبغي يتقهوة يحيد ستريس ديال الخدمة يلقا القهوة سدات يبغي يتقدا اللحم يلقا الجزار سد كلشي مع 8 كيسد راه عيقتوا علينا على الاقل ديرو 22 بعدا شوية راه هاد الاجراءات مافيها تا فائدة غا كتزيدو فمعاناة الشعب حيت اصلا اللي كيتاخد بحال هاد القرارات عايش حياة الرفاهية فالفيلات والسيارات الفاخرة والماكلة غير كاشيط وكتلاح والشعب المقهور يبقى يعاني

    12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • [email protected]
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:10

    لطفك يا رب لا ندري بما تأتي به الأيام،المغرب دولة متخلفة،سوق استهلاكية،اقتصادهش،مشاكل خارجية بالجملة الديون ترتفع،الضرائب تثقل أصحاب المحلات،المقولات،…
    الحلول غير موجودة،والإغلاق مستمر،الدعم غير موجود.
    إلى أين يذهب المسؤولين بهذا الوطن؟
    الله أعلم..!

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ملاحض
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:11

    لماذا كل هاد الاغلاق و الضغط على عباد الله لا شئ مفهوم نريد توضيحا حقيقيا

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • sobhana lah
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:11

    سبحان الله هاذ السلالة الجديدة تتخرج غير مورا 9h

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن مغربي ملكي
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:11

    طفح الكيل و لم يعد أحد قادر على هذا الدل أتمنى أن يخرج الناس إلى الشارع للإحتجاج الوضع الويائي مستقر و أنتم تزيدون في تفقير المواطن المسكين .. أكيد أن من يسوغ هذه القرارت يجلس في مكتب مع مكيف و خدم و مرتب سمين شهريا يكفي مواطن عادي للعيش سنتين أو أكثر !!! عيب عيب عيب بلغ السيل الزبى أوقفوا هذه المهزلة رجاءاً

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أمين
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:13

    اكبر واكثر حكومة فاشلة عبر تاريخ العالم و ليس المملكة المغربية فقط أكثر حكومة تكره مواطنيها و تريد القضاء عليهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم نطلب من الله تعالى أن يخزيكم و ينتقم لنا منكم و على رأسكم المدعو العثماني الله ياخذ فيك الحق

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدو
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:13

    حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم بارك من استبلاد و احتقار المواطن

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:13

    يأتي هذا القرار تبعا لمنظمة الصحة العالمية وأمريكا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • mehdi
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:14

    حشومة وبزاف هادشي والله قهرتونا ونهار غادي كيطوال ولات 8كتجي بنهار .يديرو غير شي تعديل يزيدو غير حتال 10 .11 حيت هذا إجرائات قتلاتنا كتر من كورونا

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مراقب
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:14

    شفت هد الحكومة عجبها الحال تسد علينا فديورنا بدون حلول ؟ واش بغاونا نوضو بحال فرنسا و اسبانيا و هولندا ونديرو الشغب عاد يسمعونا ويقولو لينا صافي راه غنحيدو الاجراءات ؟؟؟ انا كنظن هاذو كيقرقبو على رمضان عقلو عليها رمضان غيسدو عاود

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • إسماعيل السباعي
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:14

    عيش نهار تسمع اخبار اوا هادوك الحافلات و الطوبيسات اللي عامرين بعباد الله نهار كامل ديك الساعة كرونا كتكون ناعسة كتخرج غير في الليل

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الصويري
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:14

    اودي خليو اسكايرية يبقاو في البيران راه رجعوا ايجيبوا لقراعي لديورهم وابشربوا قدام اولادهم.كلشي ازمر اتبلى.ابحال هاد النوع ماكتجيه لاكورونا ولا يحزنون.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • كمال
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:16

    والله حتى عيب
    الخدمة ميتة وماتتشوفوش من جهتنا وزايدينها بالاغلاق على الأقل ديروها حتى 10 ديال الليل، وليلنا تنتجاراو بحال حماق
    الله يهديكم علينا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • med
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:17

    تفو على بلاد كدايرا نعلة الله عليكم مفهمتش كهدرو على سلالة الجديدة هيا اصلا مكيناش ملنا حنا او مال اروبا راه سلالة الجديدة هوا ناس مخادماش من شهر مارس او رمضان على ابواب الله ادير لينا شي تاويل ديال الخير منكم

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • امان
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:18

    بغيت نعرف واش كورونا كتخرج مور 8 ولا مافهمت ولو صباح مكتكونشي كورونا حتي الي 8 عاد كتخرج هيا

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حامكتونا حيت نكرنا المنكر
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:19

    غي قلناها جات قوة مكافحة الارهاب اللباسات و مكتب اف بي اي المغرب قاليك لقاو ارهابي تاينكر المنكر .. اللهم ان هدا منكر …

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • العربي
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:20

    يجب السماح بالتنقل عبر المدن دون ترخيص

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن x
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:21

    رجعنا عايشين فحبس مخزني كبير حفرو شي قبر و دفنونا أحسن

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عنتر
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:22

    أحسن توقيت شبعنا راحة بالليل وتهنينا من الخفافيش والمسرات الليلية،تمنيت يبقى دائما

    -8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • sasi
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:23

    هذا القرار احسن حاجة عجبتني في هذا الحكومة ….. مابقيناش نسمعو الجرائم والتعديات بزاف …. الناس اللي مزيانة غادي دخل فحالها باش ترتاح وتنوض تبدا يوم جديد والناس ديال الليل والمشاكل غادي تعاني وتزاير واللي قلاب على المشاكل غادي يلقا الدنيا خاوية …. وديك الساعة البوليس غادي يدير خدامتو

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • جندع
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:26

    حكومة وقرارات غير أخلاقية كان على الاقل يبدلو شوية يردو 10 عوض 8 الله ياخد فيهم الحق

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • العابر
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:27

    اقسم بالله انكم بالغتم!!!!
    والله العظيم ايلا بسلتو، معندكوم حتا سبب مقنع، هادا تحكم فقط ،واش نتوما عايشين معانا هنا فالمغرب؟؟؟
    لا داعي لتبرير ما لا يبرر، خفضتم عدد التحاليل و بداتم التطعيم، فما دواعي الإبقاء على الغلق في الثامنة؟؟؟؟
    أحيانا اسمع كلاما من بعض الاصدقاء و ابناء الحي مفاده أن كل قرارات الحكومة ضد المواطن و أن الغرض من ذلك تحسيس الناس أن لا قيمة لهم و لا يدخلون في الحسبان لتحسييهم .و حين اعترض على آراءهم هذه أنعت بأني لا اعرف وطني.
    الآن و الله العظيم بدأت اشك في مثل هذه الاجراءات، لا يمكن أن يخطئ كل هؤلاء الناس، هناك شيء ما غير مفهوم هناك خلل في مستوى ما، إجراءات غير مفهومة تجر إلى استنتاجات غير مريحة!!!!!

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متضررة
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:28

    فعلا ولنا بحال شي بيادق كيتحكمو فينا كيف بغاو هاذ الحكومة واش دابا لي كيخدم نهار كامل مسكين امتى يقضي غراضاتو او امتى يتقدا ، هاذو كيمرضو علينا
    صافي راه الشعب عيا الا بقينا على هاذ الحال راه غادي تنوض الفوضى او مغديش يقدرو يتحكمو فيها حيت صافي وصلنا الحد

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي غيور
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:29

    اودي بلا ما تقولو لينا ديرو لي بغيتو حتى تكون شي خبار زوينة ديك الساعة فرحونا. اما تمديد فترة الاغلاق ل اسبوعين راه عارفينها الله يصاوب وصافي

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مرضتونا
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:30

    بغيت غير نعرف فين كاين هاذ حظر التجول الليلي لي اصلا كاينين شي احياء كيبقاو محلاات ديالهم حالين حتى اشمن الوقت ، صافي راه طفح الكيل حتى امتى غادين نبقاو بحال هكذا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • mouh
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:31

    .. . le maroc est un joli pays.nous devons etre fiers

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مروان
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:33

    القافلة تسير والكلاب تنباح
    شعب غير كينبح وفي الوقع حتى واحد ما يقدر يهضر
    ملي ما عجبكشي الحال علاش ما خروجتوشي وعلاش ما طلبتوشي بإسقاط هذا الاجراءت الإحترازية

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
احتجاج أمام سفارة الجزائر
الإثنين 15 فبراير 2021 - 15:55 21

احتجاج أمام سفارة الجزائر

صوت وصورة
ياقوت وعنبر مع ربيع الصقلي
الإثنين 15 فبراير 2021 - 12:40 3

ياقوت وعنبر مع ربيع الصقلي

صوت وصورة
مطالب تنموية في بني ملال
الإثنين 15 فبراير 2021 - 11:59

مطالب تنموية في بني ملال

صوت وصورة
إقبال شبابي على العمل التطوعي
الإثنين 15 فبراير 2021 - 10:31 1

إقبال شبابي على العمل التطوعي

صوت وصورة
شباط .. نقاش في السياسة
الأحد 14 فبراير 2021 - 23:24 10

شباط .. نقاش في السياسة

صوت وصورة
نقابة الصحافة ضد إساءة الشروق
الأحد 14 فبراير 2021 - 18:20 16

نقابة الصحافة ضد إساءة الشروق