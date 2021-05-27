المغرب ينتزع لقب الأولمبياد الإفريقية للرياضيات

تمكن الفريق الوطني المغربي من التتويج بالميدالية الذهبية خلال الدورة الثامنة والعشرين من الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات “عن بعد”، التي احتضنتها الجمهورية التونسية يومي 23 و24 ماي 2021.
وتبعا لما جاء في بلاغ صحافي صادر عن وزارة التربية الوطنية فقد توج الفريق المغربي بعد حصوله على الرتبة الأولى (178 نقطة) على صعيد ترتيب الدول المشاركة، أمام كل من جنوب إفريقيا (151 نقطة، الميدالية الفضية) وتونس (113 نقطة، الميدالية النحاسية).
وشارك في هذه التظاهرة العلمية، وفق البلاغ، 11 بلداً بــ 60 مشاركاً(ةً)، من بينها المغرب، بفريق ضم ستة تلاميذ (3 إناث و3 ذكور)، حيث جاءت النتائج كالتالي:
– ميدالية ذهبية: يوسف بوحتوش من ثانوية التميز بن جرير-الرحامنة، جهة مراكش آسفي.
– ميدالية ذهبية بالإضافة إلى لقب ”ملكة الرياضيات الإفريقية 2021” (الأولى في ترتيب الإناث): آية أكرجوط: من ثانوية الحسن الثاني- بني ملال، جهة بني ملال خنيفرة.
– ميدالية فضية: محمد أيوب مبطول من ثانوية المامونية – مكناس، جهة فاس مكناس.
– ميدالية فضية: آدم الخراز من ثانوية سنابل المعرفة – تطوان، جهة طنجة تطوان الحسيمة.
– ميدالية فضية: هبة بنعبو من ثانوية عبد الكريم الخطابي- الناظور، جهة الشرق.
– ميدالية فضية: أسماء هبة الله من ثانوية التميز بن جرير – الرحامنة، جهة مراكش آسفي.
وهنأت الوزارة في بلاغها، وشركاؤها المجمع الشريف للفوسفاط، المحتضن الرسمي لمشاركة المغرب في هذه التظاهرة العلمية، وجمعية “رياضيات المغرب” التي تساهم بشكل فعال، إلى جانب الفريق المركزي في تأطير التداريب الإعدادية التي يتضمنها مسار الأولمبياد الوطنية في الرياضيات، “جميع المتوجات والمتوجين والمؤطرين الذين سهروا على إعدادهم لهذه التظاهرة العلمية الدولية وأستاذاتهم وأساتذتهم، مع الثناء على جهود أمهاتهم وآبائهم في تربيتهم وتوفير الظروف الكفيلة بالتميز لهم”.
اللهم بارك، هنيئا لهم، نتمنى لهم مستقبل زاهر باذن الله، الله يعطيكم الصحة والعز والنصر.
سلام .هنيءا لشبابونا وعلماء المستقبل تستحيقون وبي جدار هدهي الاوسيمة الدهبية .
مشي تعطى ليمن هب ودب .؟!
ألف مبروك للفريق المغربي… المغاربة معروفون في علوم الرياضيات و الفيزياء على المستوى العالمي و الدكاترة كمال الودغيري وسلوى رشدان وسلمى بوجيبار في الناسا وغيرهم خير دليل على أن المغرب فيه طاقات كبيرة وكنوز ثمينة وجب استثمارها لخدمة مستقبل بلدنا.
تبارك الله. يجب دعم ومتابعة هؤلاء. وتشجيع الجميع.
Bravo! مزيد من اتفوق. الرياضيات هي الركيزه الاساسيه لكل العلوم.
ماشاء الله اللهم بارك وأصلح
نسأل الله أن ينتفع بهم البلاد والعباد وأن يساهموا في تنمية المغرب وأن لايغادروا وطنهم لأجل العمل أو إتمام الدراسة
هؤلاء هم مفخرة البلاد وعزها.هنيئا لهم جميعا ولآبائهم على تربيتهم.
هذه هي الفئة التي تنسينا في الكوارث التي ابتلي بها المغرب جراء انعدام التربية: وما حادثة الترامواي ببعيدة.
Bravo, regardez cette belle lueur dans les yeux des jeunes victorieux… ça rend fier!
ce sont des jeunes comme ça qu il faut mettre en avant à la télé et dans les reseaux sociaux
…pas ceux qui chantent une pseudo chanson et choissisent des.noms d artistes bizzares et les sportifs qui brillent par leur scandales!
Bravo les matheux , continuez comme ça!
هذا هو الشباب الذي يشرف المغرب و ليس من يفتح فمه و هو لم يتمكن من الحصول على الباكالوريا بمقبول.. ؟!!
وأين المنحة من وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة، والمكتب الشريف للفوسفاط………
هنيئا لهم فهم أولا شرفوا وطنهم. ونتمنى لهم التوفيق وكذلك لجميع تلاميدتنا. فهذه مفخرة للمدرسة العمومية. فالمغرب يزخر بالعيد من نوابغ الرياضيات لكن طريقة تدريس هذه المادة أصبحت تعتمد على الحفظ وحتى أسئلة الباكالوريا أصبحت نمطية وتعاد كل سنة ولا تترك للنبغاء الظهور .
يجي واحد عندو كطريام يشبحهوم قدام البرلمان