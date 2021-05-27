المغرب ينتزع لقب الأولمبياد الإفريقية للرياضيات

المغرب ينتزع لقب الأولمبياد الإفريقية للرياضيات
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 27 ماي 2021 - 23:21

تمكن الفريق الوطني المغربي من التتويج بالميدالية الذهبية خلال الدورة الثامنة والعشرين من الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات “عن بعد”، التي احتضنتها الجمهورية التونسية يومي 23 و24 ماي 2021.

وتبعا لما جاء في بلاغ صحافي صادر عن وزارة التربية الوطنية فقد توج الفريق المغربي بعد حصوله على الرتبة الأولى (178 نقطة) على صعيد ترتيب الدول المشاركة، أمام كل من جنوب إفريقيا (151 نقطة، الميدالية الفضية) وتونس (113 نقطة، الميدالية النحاسية).

وشارك في هذه التظاهرة العلمية، وفق البلاغ، 11 بلداً بــ 60 مشاركاً(ةً)، من بينها المغرب، بفريق ضم ستة تلاميذ (3 إناث و3 ذكور)، حيث جاءت النتائج كالتالي:

–  ميدالية ذهبية: يوسف بوحتوش من ثانوية التميز بن جرير-الرحامنة، جهة مراكش آسفي.

–  ميدالية ذهبية بالإضافة إلى لقب ”ملكة الرياضيات الإفريقية 2021” (الأولى في ترتيب الإناث): آية أكرجوط: من ثانوية الحسن الثاني- بني ملال، جهة بني ملال خنيفرة.

– ميدالية فضية: محمد أيوب مبطول من ثانوية المامونية – مكناس، جهة فاس مكناس.

– ميدالية فضية: آدم الخراز من ثانوية سنابل المعرفة – تطوان، جهة طنجة تطوان الحسيمة.

– ميدالية فضية: هبة بنعبو من ثانوية عبد الكريم الخطابي- الناظور، جهة الشرق.

– ميدالية فضية: أسماء هبة الله من ثانوية التميز بن جرير – الرحامنة، جهة مراكش آسفي.

وهنأت الوزارة في بلاغها، وشركاؤها المجمع الشريف للفوسفاط، المحتضن الرسمي لمشاركة المغرب في هذه التظاهرة العلمية، وجمعية “رياضيات المغرب” التي تساهم بشكل فعال، إلى جانب الفريق المركزي في تأطير التداريب الإعدادية التي يتضمنها مسار الأولمبياد الوطنية في الرياضيات، “جميع المتوجات والمتوجين والمؤطرين الذين سهروا على إعدادهم لهذه التظاهرة العلمية الدولية وأستاذاتهم وأساتذتهم، مع الثناء على جهود أمهاتهم وآبائهم في تربيتهم وتوفير الظروف الكفيلة بالتميز لهم”.

أولمبياد الرياضيات المنافسات الإفريقية الميدالية الذهبية تتويج مغربي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

12
  • عبد الله انور
    الجمعة 28 ماي 2021 - 00:24

    اللهم بارك، هنيئا لهم، نتمنى لهم مستقبل زاهر باذن الله، الله يعطيكم الصحة والعز والنصر.

    31
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • amin sidi
    الجمعة 28 ماي 2021 - 00:32

    سلام .هنيءا لشبابونا وعلماء المستقبل تستحيقون وبي جدار هدهي الاوسيمة الدهبية .
    مشي تعطى ليمن هب ودب .؟!

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ألف مبروك !
    الجمعة 28 ماي 2021 - 00:32

    ألف مبروك للفريق المغربي… المغاربة معروفون في علوم الرياضيات و الفيزياء على المستوى العالمي و الدكاترة كمال الودغيري وسلوى رشدان وسلمى بوجيبار في الناسا وغيرهم خير دليل على أن المغرب فيه طاقات كبيرة وكنوز ثمينة وجب استثمارها لخدمة مستقبل بلدنا.

    13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • خبر جميل ومفرح
    الجمعة 28 ماي 2021 - 00:37

    تبارك الله. يجب دعم ومتابعة هؤلاء. وتشجيع الجميع.

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • جمال
    الجمعة 28 ماي 2021 - 00:41

    Bravo! مزيد من اتفوق. الرياضيات هي الركيزه الاساسيه لكل العلوم.

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • boulanouar
    الجمعة 28 ماي 2021 - 00:43

    ماشاء الله اللهم بارك وأصلح
    نسأل الله أن ينتفع بهم البلاد والعباد وأن يساهموا في تنمية المغرب وأن لايغادروا وطنهم لأجل العمل أو إتمام الدراسة

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Saad
    الجمعة 28 ماي 2021 - 00:45

    هؤلاء هم مفخرة البلاد وعزها.هنيئا لهم جميعا ولآبائهم على تربيتهم.
    هذه هي الفئة التي تنسينا في الكوارث التي ابتلي بها المغرب جراء انعدام التربية: وما حادثة الترامواي ببعيدة.

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Riad
    الجمعة 28 ماي 2021 - 00:46

    Bravo, regardez cette belle lueur dans les yeux des jeunes victorieux… ça rend fier!
    ce sont des jeunes comme ça qu il faut mettre en avant à la télé et dans les reseaux sociaux
    …pas ceux qui chantent une pseudo chanson et choissisent des.noms d artistes bizzares et les sportifs qui brillent par leur scandales!
    Bravo les matheux , continuez comme ça!

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • كريم
    الجمعة 28 ماي 2021 - 00:46

    هذا هو الشباب الذي يشرف المغرب و ليس من يفتح فمه و هو لم يتمكن من الحصول على الباكالوريا بمقبول.. ؟!!

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • mustaphaguentouri
    الجمعة 28 ماي 2021 - 00:50

    وأين المنحة من وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة، والمكتب الشريف للفوسفاط………

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • hamid
    الجمعة 28 ماي 2021 - 00:50

    هنيئا لهم فهم أولا شرفوا وطنهم. ونتمنى لهم التوفيق وكذلك لجميع تلاميدتنا. فهذه مفخرة للمدرسة العمومية. فالمغرب يزخر بالعيد من نوابغ الرياضيات لكن طريقة تدريس هذه المادة أصبحت تعتمد على الحفظ وحتى أسئلة الباكالوريا أصبحت نمطية وتعاد كل سنة ولا تترك للنبغاء الظهور .

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ااشيباني
    الجمعة 28 ماي 2021 - 00:56

    يجي واحد عندو كطريام يشبحهوم قدام البرلمان

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
وقفة من أجل الريسوني والراضي
الجمعة 28 ماي 2021 - 00:49 1

وقفة من أجل الريسوني والراضي

صوت وصورة
حماية الأطفال ضد العنف
الخميس 27 ماي 2021 - 19:46 1

حماية الأطفال ضد العنف

صوت وصورة
غرق داخل بالوعة للصرف الصحي
الخميس 27 ماي 2021 - 18:36 5

غرق داخل بالوعة للصرف الصحي

صوت وصورة
بكالوريا الأحرار ببني ملال
الخميس 27 ماي 2021 - 17:48 1

بكالوريا الأحرار ببني ملال

صوت وصورة
آمال النموذج التنموي الجديد
الخميس 27 ماي 2021 - 12:59 4

آمال النموذج التنموي الجديد

صوت وصورة
وفاة على متن تريبورتور
الأربعاء 26 ماي 2021 - 21:28 30

وفاة على متن تريبورتور