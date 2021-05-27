المغرب ينتزع لقب الأولمبياد الإفريقية للرياضيات

تمكن الفريق الوطني المغربي من التتويج بالميدالية الذهبية خلال الدورة الثامنة والعشرين من الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات “عن بعد”، التي احتضنتها الجمهورية التونسية يومي 23 و24 ماي 2021.

وتبعا لما جاء في بلاغ صحافي صادر عن وزارة التربية الوطنية فقد توج الفريق المغربي بعد حصوله على الرتبة الأولى (178 نقطة) على صعيد ترتيب الدول المشاركة، أمام كل من جنوب إفريقيا (151 نقطة، الميدالية الفضية) وتونس (113 نقطة، الميدالية النحاسية).

وشارك في هذه التظاهرة العلمية، وفق البلاغ، 11 بلداً بــ 60 مشاركاً(ةً)، من بينها المغرب، بفريق ضم ستة تلاميذ (3 إناث و3 ذكور)، حيث جاءت النتائج كالتالي:

– ميدالية ذهبية: يوسف بوحتوش من ثانوية التميز بن جرير-الرحامنة، جهة مراكش آسفي.

– ميدالية ذهبية بالإضافة إلى لقب ”ملكة الرياضيات الإفريقية 2021” (الأولى في ترتيب الإناث): آية أكرجوط: من ثانوية الحسن الثاني- بني ملال، جهة بني ملال خنيفرة.

– ميدالية فضية: محمد أيوب مبطول من ثانوية المامونية – مكناس، جهة فاس مكناس.

– ميدالية فضية: آدم الخراز من ثانوية سنابل المعرفة – تطوان، جهة طنجة تطوان الحسيمة.

– ميدالية فضية: هبة بنعبو من ثانوية عبد الكريم الخطابي- الناظور، جهة الشرق.

– ميدالية فضية: أسماء هبة الله من ثانوية التميز بن جرير – الرحامنة، جهة مراكش آسفي.

وهنأت الوزارة في بلاغها، وشركاؤها المجمع الشريف للفوسفاط، المحتضن الرسمي لمشاركة المغرب في هذه التظاهرة العلمية، وجمعية “رياضيات المغرب” التي تساهم بشكل فعال، إلى جانب الفريق المركزي في تأطير التداريب الإعدادية التي يتضمنها مسار الأولمبياد الوطنية في الرياضيات، “جميع المتوجات والمتوجين والمؤطرين الذين سهروا على إعدادهم لهذه التظاهرة العلمية الدولية وأستاذاتهم وأساتذتهم، مع الثناء على جهود أمهاتهم وآبائهم في تربيتهم وتوفير الظروف الكفيلة بالتميز لهم”.