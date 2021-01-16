المغرب ينهزم أمام البرتغال في مونديال كرة اليد

انتهت مباراة الجولة الثانية في “مونديال كرة اليد 2021” بين المنتخبين المغربي والبرتغالي، لحساب المجموعة السادسة، مساء اليوم السبت في العاصمة المصرية القاهرة، لصالح منتخب البرتغال بنتيجة عريضة.
التعادل بـ12 هدفا في كل شبكة كان نتيجة الشوط الأول من المقابلة، وجاء ذلك رغم التفوق الهجومي للنخبة المغربية في غالبية أطوار هذه الفترة من المنافسة.
الجولة الثانية شهدت استمرار المنتخب البرتغالي في حصد النجاعة ضمن هجماته على الشباك المغربية، لتنتهي المقابلة بحصة 20-33.
جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المغربي كان قد أضاع فوزا في المتناول خلال الجولة الأولى، وانهزم أمام نظيره الجزائري بحصة 24 -23 في آخر ثواني اللقاء.
واعجاباه نفس سيناريو مقابلة الجزائر يتكرر مع البرتغال … للأسف فريق ضعيف، هاو، تائه و بدون نجاعة يلعب بتكتيك قديم، فريق شوط واحد ههه فريق مسحور. شكرا لمصر المحروسة على تنظيم البطولة العالمية، قاعات رياضية من مستوى عال و حظ موفق للفراعنة و لمالا حصد اللقب
المشكل هو انه لنا فقط القوة في الشوط الأول. ما هو الحل؟
المغرب قدم مباراة كبيرة لكن البرتغال مستواه كبير و الخبرة لعبة دورا كبيرا في حسم المباراة
مثل هذه الرياضات مضيعة للوقت و الاموال الطائلة.
ما الفائدة من المشاركة في كأس العالم و الإنهزام امام جميع الفرق و جلب العار و الذل للوطن و كل هذا يُنفَق عليه الملايير!!
كالعادة ..أول الواصلين وأول المغادرين ،مستوانا ضعيف في كل شيء ،نتيجة فشل السياسات في جميع الميادين ،و الدليل هو أننا نجمع الأصفار في كل البطولات ،انشروا المقال إذا كنتم تؤمنون بحرية التعبير …
منتخب فاشل ..لا يجب أن يصرف عليه درهم واحد
شاهدت المبارة المنتخب المغربي ضعيف جدا يلعب بدون خطة ولا يدافع ولكن النتيجة منطقية مادانت البطولة متوقف مدة 10 اشهر
نفس أخطاء المباراة الأولى، البداية جيدة ولكن كثرة الأخطاء والتسرع وضعف اللياقة البدنية جعلت المنتخب يتواضع للمرة الثانية.
c’est la preuve du monopole du sports par les familles riches qui détruisent la structure et démotivé les jeunes et La marginalisation de l’énergie des jeunes , ça fait exclusion mondiale au foot ou handball, l’argent n’achète pas les champions .