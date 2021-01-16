المغرب ينهزم أمام البرتغال في مونديال كرة اليد

انتهت مباراة الجولة الثانية في “مونديال كرة اليد 2021” بين المنتخبين المغربي والبرتغالي، لحساب المجموعة السادسة، مساء اليوم السبت في العاصمة المصرية القاهرة، لصالح منتخب البرتغال بنتيجة عريضة.

التعادل بـ12 هدفا في كل شبكة كان نتيجة الشوط الأول من المقابلة، وجاء ذلك رغم التفوق الهجومي للنخبة المغربية في غالبية أطوار هذه الفترة من المنافسة.

الجولة الثانية شهدت استمرار المنتخب البرتغالي في حصد النجاعة ضمن هجماته على الشباك المغربية، لتنتهي المقابلة بحصة 20-33.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المغربي كان قد أضاع فوزا في المتناول خلال الجولة الأولى، وانهزم أمام نظيره الجزائري بحصة 24 -23 في آخر ثواني اللقاء.