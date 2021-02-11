المغرب يوسّع عملية التلقيح الوطنية .. وهذه الفئات العمرية المستهدفة

أعلنت وزارة الصحة أنه تقرر توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق، وذلك بعد أن توصل المغرب بدفعة ثالثة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 يوم الخميس 11 فبراير الجاري.
ووفق بلاغ للوزارة، فإن عملية التلقيح الوطنية تتم بشكل تدريجي بحسب دفعات اللقاح التي يتوصل بها المغرب لتشمل كل الفئات المستهدفة.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى، بصفة شخصية، الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية للتلقيح المجانية يوم الخميس 28 يناير الماضي، لتشرع بعدها مراكز التلقيح بمختلف أقاليم وجهات المملكة في استقبال الفئات المستهدفة، “حيث سجلت مصالح الوزارة تلقيح ما يزيد عن 855318 مستفيدا في ظروف تتسم باحترام تام لشروط السلامة والتدابير الاحترازية”.
ودعت وزارة الصحة، في بلاغها، من جديد، كافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة، “إلى مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية”، مشددة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس.
المغرب هدد بسكتة قلبية اقتصادية وباضطرابات اجتماعية خلال الاشهر المقبلة ان استمرت اجراءات وقيود الاغلاق ومنع التوتر.
يجب على الحكومة التحرك قبل فوات الاوان
الجملة الأخيرة قبل وخلال وبعد عملية التلقيح فهمنا جيدا عبارة قبل وخلال أما بعد التلقيح لم أفهمها جيدا ؟!! هل لاينفع هذا التلقيح أم ماذا اذا اشترطت الوزارة كلمة بعد فلماذا التلقيح إذن
عيش نهار تسمع خبار .الصين اخبرت رسميا الدول التي اشترت اللقاح الصيني بعدم تلقيح من يفوق سنه 60 سنة و المغرب لم يلتفت لهدا التحدير الصيني !!! مهزلة و صافي
الغريب ان البعض يعطي لنفسه الحق في التحليل التهويل وانتحال صفة العالم
المغرب لن يصاب ولله الحمد بالسكتة القلبية
السنة الفلاحية بوادر خيرها لاحت بالافق
كوفيد-١٩ علي العالم كله
فكفي من التهويل
علينا براكة هذ شي ليوصلنا ليه اقوى واضر من الفيروس ملي كتفكرو في صحة المواطن فكروا فينا شحال هذي فكرو في المعيشة ديال المواطن الشعب راه عيا كلشي كيليس البطالة فكرو او راعيو هذ الشعب
الحمد الله على نعمة المغرب ، هادي عشرين يوم دابا تلقح جدي الأب ديال الواليد واليوم الحمد الله تلقح جدي الأب ديال الواليدة ،شكرا جلالة الملك وشكرا لكل الأطقم الصحية
نريد فقط عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل انتشار هذا الوباء
الله يطول عمر ملكنا..
شريف علوي شهم ،ابن الملك العظيم الحسن الثاني ، يسوق سفينة المغرب الى النجاة…بالحرص على مرور حملة اللقاح ضد كوفيد كورونا 19 الفتاك ،يوميا لصالح الشعب المغربي ..