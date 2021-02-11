المغرب يوسّع عملية التلقيح الوطنية .. وهذه الفئات العمرية المستهدفة

المغرب يوسّع عملية التلقيح الوطنية .. وهذه الفئات العمرية المستهدفة
صورة: و.م.ع
الخميس 11 فبراير 2021 - 22:43

أعلنت وزارة الصحة أنه تقرر توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق، وذلك بعد أن توصل المغرب بدفعة ثالثة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 يوم الخميس 11 فبراير الجاري.

ووفق بلاغ للوزارة، فإن عملية التلقيح الوطنية تتم بشكل تدريجي بحسب دفعات اللقاح التي يتوصل بها المغرب لتشمل كل الفئات المستهدفة.

وكان الملك محمد السادس قد أعطى، بصفة شخصية، الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية للتلقيح المجانية يوم الخميس 28 يناير الماضي، لتشرع بعدها مراكز التلقيح بمختلف أقاليم وجهات المملكة في استقبال الفئات المستهدفة، “حيث سجلت مصالح الوزارة تلقيح ما يزيد عن 855318 مستفيدا في ظروف تتسم باحترام تام لشروط السلامة والتدابير الاحترازية”.

ودعت وزارة الصحة، في بلاغها، من جديد، كافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة، “إلى مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية”، مشددة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس.

الحملة الوطنية للتلقيح المجانية الفئات العمرية 65 سنة اللقاح ضد كورونا

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

8
  • samir
    الخميس 11 فبراير 2021 - 22:49

    المغرب هدد بسكتة قلبية اقتصادية وباضطرابات اجتماعية خلال الاشهر المقبلة ان استمرت اجراءات وقيود الاغلاق ومنع التوتر.

    يجب على الحكومة التحرك قبل فوات الاوان

    23
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • kamalovich
    الخميس 11 فبراير 2021 - 22:58

    الجملة الأخيرة قبل وخلال وبعد عملية التلقيح فهمنا جيدا عبارة قبل وخلال أما بعد التلقيح لم أفهمها جيدا ؟!! هل لاينفع هذا التلقيح أم ماذا اذا اشترطت الوزارة كلمة بعد فلماذا التلقيح إذن

    -20
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Samira
    الخميس 11 فبراير 2021 - 23:00

    عيش نهار تسمع خبار .الصين اخبرت رسميا الدول التي اشترت اللقاح الصيني بعدم تلقيح من يفوق سنه 60 سنة و المغرب لم يلتفت لهدا التحدير الصيني !!! مهزلة و صافي

    -49
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ahmed
    الخميس 11 فبراير 2021 - 23:02

    الغريب ان البعض يعطي لنفسه الحق في التحليل التهويل وانتحال صفة العالم
    المغرب لن يصاب ولله الحمد بالسكتة القلبية
    السنة الفلاحية بوادر خيرها لاحت بالافق
    كوفيد-١٩ علي العالم كله
    فكفي من التهويل

    58
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • [email protected]
    الخميس 11 فبراير 2021 - 23:06

    علينا براكة هذ شي ليوصلنا ليه اقوى واضر من الفيروس ملي كتفكرو في صحة المواطن فكروا فينا شحال هذي فكرو في المعيشة ديال المواطن الشعب راه عيا كلشي كيليس البطالة فكرو او راعيو هذ الشعب

    12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • تلميذ في البكلوريا
    الخميس 11 فبراير 2021 - 23:08

    الحمد الله على نعمة المغرب ، هادي عشرين يوم دابا تلقح جدي الأب ديال الواليد واليوم الحمد الله تلقح جدي الأب ديال الواليدة ،شكرا جلالة الملك وشكرا لكل الأطقم الصحية

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • شفيق
    الخميس 11 فبراير 2021 - 23:26

    نريد فقط عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل انتشار هذا الوباء

    15
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبد الرحيم الورديغي
    الخميس 11 فبراير 2021 - 23:34

    الله يطول عمر ملكنا..
    شريف علوي شهم ،ابن الملك العظيم الحسن الثاني ، يسوق سفينة المغرب الى النجاة…بالحرص على مرور حملة اللقاح ضد كوفيد كورونا 19 الفتاك ،يوميا لصالح الشعب المغربي ..

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
تطعيم المسنين ضد كورونا
الخميس 11 فبراير 2021 - 15:48 3

تطعيم المسنين ضد كورونا

صوت وصورة
قرويون في عزلة ببني ملال
الخميس 11 فبراير 2021 - 13:19 6

قرويون في عزلة ببني ملال

صوت وصورة
مضيفو طيران يشكون الطرد
الخميس 11 فبراير 2021 - 11:56 15

مضيفو طيران يشكون الطرد

صوت وصورة
نظرة إلى الاحتجاج بالفنيدق
الخميس 11 فبراير 2021 - 10:59 10

نظرة إلى الاحتجاج بالفنيدق

صوت وصورة
أقباب في سلمات أبو البنات
الأربعاء 10 فبراير 2021 - 20:30 7

أقباب في سلمات أبو البنات

صوت وصورة
انتخابات نادي المحامين
الأربعاء 10 فبراير 2021 - 18:50 1

انتخابات نادي المحامين